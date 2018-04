'Klimaatverandering schept ook kansen: er zijn meer planten- en diersoorten die het liever warm hebben dan koud'

De soortenrijkdom op aarde is vaak het onderwerp van sombere gedachten. Een kwart van de zoogdieren en bijna de helft van de amfibieën worden bedreigd. Soorten sterven uit in een verschroeiend tempo. Experts spreken al van een nieuwe ‘uitstervingsgolf’.

Chris Thomas is professor biologie aan de universiteit van York in Engeland. Ook hij maakte zich zorgen, tot hij zich een paar jaar geleden realiseerde dat er ook een andere kant aan het verhaal is. Want op veel plaatsen, zo blijkt, vergróót de moderne mens de biologische diversiteit.

Chris Thomas «We kappen bomen, verleggen rivieren, bouwen steden. We reizen en handelen meer dan ooit. Daardoor verspreiden flora en fauna zich overal op de aardbol. En de natuur past zich aan en verovert de wereld. Waar de huismus zich ooit alleen op de steppe in Centraal-Azië begaf, vinden we haar nu op ieder continent, zelfs op overvolle caféterrassen.