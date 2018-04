'Manson keek in mijn ogen en ik smolt. Het leek puur magie. Hij had me compleet in zijn macht'

Jarenlang deed Dianne Lake (65) alsof ze de jaren zestig als braaf burgermeisje had doorgebracht, spelend met Barbie, Ken en het Barbie Dreamhouse dat ze in 1963 van de kerstman kreeg. Tot ze in 2008 telefoon kreeg van de gepensioneerde politieagent Paul Dostie, gespecialiseerd in cold cases.

Dianne Lake «Hij vroeg: ‘Bent u Dianne Lake?’ Ik schrok, want zo goed als niemand kende mijn meisjesnaam. Laat staan dat ze wisten dat ik eind jaren ’60 een trouwe volgelinge en één van de liefjes was van Charles Manson, Amerika’s beruchtste hippiecrimineel. Alleen mijn man, een paar heel goede vrienden en de pastoor in mijn kerk waren op de hoogte. Verder had ik er niemand iets over verteld, ook mijn schoonfamilie en mijn drie kinderen niet. Al die jaren was het me gelukt om onder de radar te blijven. Maar de hele tijd was ik bang dat mijn verleden als een etterbuil zou openbarsten.»

HUMO Dat moment leek gekomen toen Paul Dostie u in dat telefoontje zei dat hij zijn lijkenhond Buster had laten rondsnuffelen op de Barker Ranch, in een verlaten mijndorp in het Death Valley National Park in Californië.

Lake «‘De hond heeft een paar plekken gevonden waar mogelijk menselijke resten begraven liggen,’ zei Dostie. In 1968 en ’69 was de Barker Ranch één van de plekken waar ik samen met Charles Manson en de rest van The Family verbleef. Daar werden we twee maanden na de moorden op Sharon Tate en haar vrienden ook opgepakt. Ik werd gearresteerd door agent Jack Gardiner. Hij moet iets in mij gezien hebben, want hij kwam me vaak in de gevangenis opzoeken. Na mijn vrijlating namen hij en zijn vrouw me zelfs op als hun pleegkind.