Doof en blij: 'Muziek is geen voorwaarde voor geluk'

Met ‘Doof kind’ maakte Alex de Ronde, directeur van het Amsterdamse filmtheater Het Ketelhuis, een gevoelige en grappige documentaire over zijn doofgeboren zoon Tobias. Over een jongen met een handicap dus, en toch: hier wordt niet naar uw medelijden gehengeld. ‘Doof kind’ is een warm pleidooi voor een onvoorwaardelijke aanvaarding van een leven zonder geluid.