'Wij waren ervan overtuigd dat de wereld kon veranderen'

Chris Verstraete was 22 en zat in zijn tweede jaar Politieke en Sociale Wetenschappen. Hij zat op kot boven de fakbar (de faculteitsbar) van studentenvereniging Politika in de Tiensestraat in Leuven. Op een avond midden mei kwam Patrick Vanden Berghe aanwaaien in dat café met democratische prijzen.

Chris Verstraete «Patrick was een Antwerpenaar die in mijn jaar zat. Hij had een auto, wat een zeldzame luxe was, zeker voor een pol en soccer. Hij riep: ‘Wie heeft goesting om mee te rijden naar Parijs!?’ Geen half uur later zaten we met z’n vieren in zijn Volkswagen Kever.»