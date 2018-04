Een mens van goede wil: Linde Buysse wil van Antwerpen een betere plek maken

'Kleine initiatieven kunnen grote positieve gevolgen hebben'

Linde Buysse «Twee jaar geleden besloten mijn vrienden en ik om elke maand samen te komen en te praten over maatschappelijke kwesties, zoals bijvoorbeeld eerlijke kleding. Soms bekeken we een documentaire, of organiseerden we een kledingruil of een workshop om ecologische poetsproducten te leren maken. We zetten ook een benefiet op voor vluchtelingen in Duinkerke. Dat werd een groot succes.

»Steeds meer mensen waren geïnteresseerd in onze bijeenkomsten. We hadden een Facebookgroep waarin we artikels uitwisselden, en ook daarbij wilden mensen graag aansluiten.»

HUMO Wat zette jullie aan om een eigen organisatie op te richten?

Buysse «Begin 2016 zagen we de Franse film ‘Demain’, van actrice Mélanie Laurent en schrijver en milieuactivist Cyril Dion. Na de geboorte van haar eerste kind vroeg Laurent zich af: ‘In wat voor wereld zullen mijn kinderen over 40 jaar leven?’ Samen met Dion ging ze op zoek naar oplossingen voor de grote bedreigingen van deze tijd. Onze grondstoffen raken op, de bevolking neemt toe en het klimaat slaat op hol. Laurent en Dion bezochten projecten in tien landen. ‘Demain’ liet zien hoe kleine initiatieven grote positieve gevolgen kunnen hebben. Dat zette ons ertoe aan om onze vzw op te richten.»