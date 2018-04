Boer zkt. vrouw: De wereld rond

VTM – 25 maart – 525.416 kijkers

Dat ik niet voor datingshows te vinden ben, laat staan voor het waarlijk onkiese ‘Blind getrouwd’, mag mij niet beletten om tijdens de werkuren, en geen zucht langer, enige woorden aan ‘Boer zkt. vrouw’ te wijden. Aan de titel van dit programma zijn nu de woorden ‘De wereld rond’ toegevoegd, want ook in het buitenland blijken er Vlaamse boeren om een Vlaamse levenspartner verlegen te zitten: ‘Dezelfde achtergrond maakt het makkelijker,’ luidde het, en ook wel: ‘Vlaamse vrouwen hebben meer power dan Duitse.’ Waarom kwamen er me eensklaps van wellust grommende Walkuren voor de geest, die het op mij en mijn broze gestel hadden voorzien? En onderhand zwol Wagner onheilspellend aan in mijn innerlijke oor. Toch even ernstig nu, voor het te laat is: aangezien ‘Boer zkt. vrouw: de wereld rond’ dit keer een uitwedstrijd is, oogt het ook enigszins als een reisprogramma.

In de eerste aflevering, die als aanbiedingsfolder dienstdeed, reisde Dina Tersago, de oervriendelijke relatiebemiddelaarster in landbouwzones, naar Canada af. Daar trof ze in een sneeuwlandschap bij min twee de huwbare Björn aan. Toen hij negen was, was hij met zijn ouders en zusje geëmigreerd uit Grobbendonk, toch dé parel van de Kempen. Voor de kost ontwringt Björn in Canada wijn aan honing en bessen, een drank die eenmaal gebotteld ‘Cowboy’s Sangria’ heet – ’t klinkt stukken laagdrempeliger dan Châteauneuf-du-Pape of Château Mouton-Rothschild, maar laat dat vooral geen bezwaar zijn. Toen hij, om zijn ambacht te demonstreren, sap uit bessen kneep, bracht dat Dina Tersago op ideeën: ‘Zou jij je lief masseren?’ vroeg ze. Wel, daar zou Björn niet voor terugdeinzen, en volgens mij had hij Dina, onder het stamelen van een huwelijksaanzoek, ook wel tot een staat van verrukking willen kneden, met vingers die dropen van honing en bessensap. Zeg maar: ‘Cowboy’s Sangria.’

An Lemmens, aankomende relatiebemiddelaarster in landbouwzones, straalde in Zuid-Afrika de koperen ploert tegemoet terwijl ze ons ter hoogte van Kaapstad liet kennismaken met weduwnaar Manu, een vijftiger die volgens de website van dit programma behalve een ex-profvoetballer ook een succesrijke aannemer was. Hij ontfermde zich over stakkerige asielhondjes, waardoor hij An Lemmens, één brok dierenliefde, meteen vertederde. Mag zij als relatiebemiddelaarster meedingen in ‘Boer zkt. vrouw’? Voor zijn plezier had Manu driehonderd kilometer verderop een olijfgaard rond een zwembad gekocht, waar hij naar verluidt helemaal tot rust kwam als hij er z’n personeel olijven zag plukken. Hij spéélde veeleer voor boer; een herenboer zou ik hem ook niet noemen, want daarvoor leek hij me te zeer een professionele vakantieganger in eigen huis. Zijn elegante woning in Kaapstad bood uitzicht op de oceaan, en in zijn mooie landgoed – geen wifi, geen bereik – was het ook uitstekend toeven: ‘Voor een man alleen heb jij veel smaak,’ sprak An Lemmens. Het kwam niet in Manu op haar te vragen wat ze daar precies mee bedoelde.