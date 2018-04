Hinds: de koninginnen van de garage

Stel dat de jonge Breeders in de Spaanse les als huistaak hadden gekregen om een plaat van The Shangri-Las te coveren. Of dat Shonen Knife een hoofdrol kreeg in de nieuwste film van Almodóvar . Dan kom je enigszins in de buurt van de aanstekelijke rammelrock die de Madrileense meidengroep Hinds nu al twee platen lang (‘Leave Me Alone’ en het gloednieuwe ‘I Don’t Run’) produceert. The Black Keys en Black Lips zijn fan, nu u nog.

'Feestje in het zwembad van Indiana Jones'

Een smerige backstage ergens in Noord-Frankrijk, vlak voor een optreden. Carlotta Cosials (zang, gitaar) leidt me de kleedkamer binnen. Ana García Perrote (zang, gitaar) zit wat gitaar te spelen en schroeft een biertje voor me open.

HUMO Barcelona heeft een elektronische scene, Madrid een garagerockscene: klopt dat cliché?

Ana García Perrote «Redelijk. Madrid heeft garagerockgroepen als The Parrots en Los Nastys. Toen we nog school liepen, gingen we ieder weekend naar een optreden. En al hadden we een groep al tien keer gezien, we bléven gaan. Gouden tijden. Madrid heeft een hechte gemeenschap van concertgangers.»

Carlotta Cosials «Voor we deze groep hadden, dachten we er zelfs niet aan om in een band te zitten. We waren fans van Dead Ghosts, Black Lips, Ty Segall, White Fence, King Tuff. We hoopten eens in Barcelona te spelen. Of aan de Spaanse kust. Het kwam niet in ons op dat we ooit in Londen zouden spelen.»

HUMO Speelden veel meisjes in Madrid gitaar?

Cosials «O, nee. De jongens in bands namen ons ook niet serieus. Ach, wie laatst lacht...

»Nog altijd zeggen muzikanten die al jaren bezig zijn tegen me: ‘Hoe kan het dat jullie ineens in Londen en Parijs spelen?’ Maar wat is daar vreemd aan? Mensen die niet zien hoe hard ik werk, bedenken de waanzinnigste theorieën. Dat we een product zijn van onze managers. Dat we het alleen te danken hebben aan vroegere vriendjes. Of nog erger: dat we ons een weg naar boven hebben geslapen.»

HUMO Jullie zouden ook een probleem hebben met de Spaanse muziekpers?

García Perrote «De muziekpers in Spanje lijkt ons wel te haten. De serieuze kranten schrijven dat we het slechtste zijn wat ze ooit gezien hebben.»

Cosials «Ze noemen ons een commerciële truc. Maar we doen alles zelf: zelfs de fucking sticker die je bij onze plaat krijgt, hebben we bedacht.»

HUMO Zouden jullie die kritiek ook krijgen als jullie een mannelijke groep waren geweest?

García Perrote «Tuurlijk niet. Maar Spaanse recensenten snappen onze muziek gewoon niet. Als we in Glasgow spelen, schrijft een krant als The Guardian iets als ‘Punk is still alive.’ Daar snappen ze onze muziek wél.»

HUMO Jullie hebben ook een split single uit met The Parrots: een cover van ‘Davey Crockett’ van Thee Headcoats. Árni Hjörvar van The Vaccines heeft die single opgenomen.

Cosials «Ik was vroeger actrice. Ik speelde in een bierreclame en The Vaccines verzorgden de muziek voor die spot. Hinds kon alle steun gebruiken, dus stapte ik op hen af: ‘Hey, op 9 juni spelen we in Londen.’ We hebben telefoonnummers uitgewisseld, en van het één kwam het ander.»

García Perrote «Het lijkt soms echt alsof we deze groep gestart zijn om onze idolen te ontmoeten. We zijn zo lang fans geweest. Om dan ineens in dezelfde omgeving als die muzikanten te vertoeven: crazy. Het blijft raar dat mensen als Bobby Gillespie van Primal Scream of Patrick Carney van The Black Keys of de Black Lips je komen zeggen dat ze je muziek goed vinden.»

HUMO Jullie hebben ook al gespeeld bij Harrison Ford thuis in Hollywood.

Cosials «Dat was meer feesten en jammen. We waren op tournee door de VS met Public Access T.V. en zij zijn bevriend met de zoon van Harrison Ford. Alleen wisten we dat niet. Op een vrije avond nodigden ze ons uit voor een feestje bij ene Malcolm. Het huis was gigantisch, met drie zwembaden die waren verbonden door bruggetjes. In het holst van de nacht zei iemand ons: ‘Weet je wie Malcolms vader is? Indiana Jones!’»

García Perrote «In de VS zijn we in de armen gesloten door de garagescene. Er lijkt minder jaloezie te heersen dan in Europa, wellicht omdat het er zo groot is. Er zijn veel meer groepen en de grenzen tussen de genres zijn er veel minder streng afgebakend. Het is er perfect mogelijk dat een garageband met een hiphopper werkt – denk maar aan de samenwerking tussen Black Lips en GZA. Dat zie je in Spanje helemaal niet.»

HUMO Verhuizen dan maar?

Cosials «Nooit! We zouden de Spaanse zon nooit kunnen opgeven.»