'Mijn lichaam probeert me duidelijk te maken dat ik een dagje ouder word, maar ik luister gewoon niet'

Kylie Minogue gaat al decennialang met harten aan de haal door haar warme persoonlijkheid nog harder te laten schitteren dan de glitters op haar hotpants. Ook wanneer ik haar aan de lijn krijg, blijkt Australiës Princess of Pop een enthousiaste, vriendelijke en geïnteresseerde gesprekspartner.

Kylie Minogue «Goeiemiddag! Klopt het dat jij me belt vanuit België?»

HUMO Jazeker.

Minogue «Aww. Ik had gehoopt dat je ergens met je voeten in het zwembad en een cocktail in de hand zat te relaxen. Jammer!»

HUMO Kobbegem is nochtans een zonnige partystad. Maar over naar jou: in ‘Dancing’ zing je ‘Can’t stand still / Won’t slow down’. Beschrijft dat hoe je nu in het leven staat?

Minogue «Ja en nee. Ja, omdat ik enorm gemotiveerd ben door de muziek op deze plaat. Het is lang geleden dat ik nog zo genoten heb in de studio. Na de opnames heb zelfs ik een week in een dipje gezeten, omdat het al voorbij was. Gelukkig is er genoeg om naar uit te kijken: ik kan niet wachten totdat ik de muziek live kan brengen en tot het publiek de plaat kan beluisteren.

»Maar ook nee, want af en toe mag het wel wat trager. Ik zit nu in een extreme ‘Go, go, go’-modus, alles heeft haast. Ik kijk er eerlijk gezegd ook naar uit om ergens, ik zeg maar wat, met mijn voeten in het zwembad en een cocktail in de hand te relaxen (lacht).»

HUMO ‘Golden’ wordt gepromoot als ‘de Nashville-plaat van Kylie Minogue’. Was je altijd al fan van de stad?

Minogue «Nee, ik moet toegeven dat ze zelfs niet op mijn radar stond. Het was Jamie Nelson, mijn vaste begeleider bij de platenfirma, die zei: ‘Waarom probeer je eens geen country? We kunnen naar Nashville gaan.’ Ik vertrouw Jamie volledig, met hem heb ik mijn grootste successen beleefd – ‘Can’t Get You out of My Head’ en ‘Spinning Around’ bijvoorbeeld. Maar toch was mijn eerste reactie: ‘Waar kom jij nu mee aanzetten?’ (lacht) Ik begreep niet waar hij heen wilde. Pas toen we echt in Nashville stonden, vielen de puzzelstukjes in elkaar.»

HUMO Nashville en country lagen ver van de paden die je al had bewandeld. Vond je dat leuk?

Minogue «Tuurlijk! Het doet soms deugd om even uit je vertrouwde omgeving weg te gaan. Thuis is er altijd wel iets dat voor afleiding zorgt, en je komt er gemakkelijk in een sleur terecht. Alles eens grondig dooreen schudden was het beste wat mij kon overkomen.

»Toen het vaststond dat we zouden vertrekken, was ik enthousiast als een klein meisje. Ik riep het tegen iedereen die ik tegenkwam: ‘Ik ga naar Nashville!’ (lacht) En ik begreep meteen dat het een unieke, warme plek moest zijn, want iedereen die er al geweest was, vertelde erover met een aandoenlijk enthousiasme. Ik ben vertrokken met zó’n lijst vol toeristische tips: clubs, winkels, restaurants... Ik heb er niet alleen levenservaring opgedaan, maar ook ettelijke kilo’s (lacht).»