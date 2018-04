Een daverende reis door Humo's platenkast: 50 jaar Led Zeppelin

'Rolling Stone maakte de eerste plaat van Led Zep met de grond gelijk. Intussen staat ze op 29 in de lijst met beste platen aller tijden'

‘I’ (1969)

Het was 7 juli 1968 en The Yardbirds, één van de beste en opwindendste groepen van de jaren 60, bestond niet meer. Zanger Keith Relf en drummer Jim McCarty wilden andere wegen bewandelen. The Yardbirds speelden een soort nieuwe, potige bluesrock waarin psychedelica doorsluimerde, en lanceerden de carrières van drie gitaristen die zonder pardon in de top 30 der allergrootsten thuishoren: Eric Clapton, Jeff Beck en Jimmy Page.

Toen Relf en McCarty opstapten, hadden The Yardbirds nog een handvol contractuele live-verplichtingen openstaan, en het was Jimmy Page die de handschoen opnam. Page was een jonge sessiemuzikant die op zijn 24ste al tonnen ervaring had opgedaan bij Shirley Bassey, Otis Spann, Them, The Kinks, Caterina Valente en de Franse sierhaan Michel Polnareff, maar in The Yardbirds voor het eerst had gevoeld wat muzikale vrijheid kon opleveren. Page wilde een nieuwe groep samenstellen waarmee hij op zoek zou gaan naar een nieuwe sound. In een interview met Humo in 2014 liet Page uitschijnen dat alles perfect volgens plan verliep: ‘Meteen nadat The Yardbirds waren gesplit, heb ik Led Zeppelin samengesteld – letterlijk: ik heb heel bewust de mensen gezocht die ik wilde.’ Feit is echter dat Page eerst Terry Reid als zanger wilde, een jonge zanger-gitarist en songschrijver die succesjes had geboekt met The Jaywalkers en net zijn solodebuut had uitgebracht. Maar Reid weigerde – hij had net als The Yardbirds nog een reeks concerten af te werken – en stelde de toen nog volstrekt onbekende folkie Robert Plant voor. Plant bracht zijn vriend mee, de drummer John Bonham. Om de voor hem onbekende elementen aan elkaar te helpen lijmen, vroeg Page zijn sessiecollega John Paul Jones als bassist. In die samenstelling vond in augustus 1968, amper een maand na de split van The Yardbirds, de eerste repetitie plaats. Page in Humo: ‘De manier waarop we zijn samengekomen, de eerste repetitie: it was the stuff of dreams. Iedereen zat meteen op dezelfde golflengte, en de chemie van de vier persoonlijkheden spatte ervan af. Dat is wat Led Zeppelin uniek maakte: de persoonlijkheid van de vier muzikanten. En dan tel ik Roberts stem mee als instrument, want dat was ze ook. Vier totáál verschillende mensen, maar alle vier met een grote dosis muzikale intelligentie. Als ik het mij goed herinner, heb ik ze als eerste nummer op de eerste repetitie ‘Train Kept A-Rollin’’ laten spelen, omdat ik bijna zeker wist dat ze dat nooit eerder hadden gespeeld. Ik wist ook dat ze zich er wel doorheen zouden spelen, maar ik wilde horen hoe snel ze ermee weg zouden zijn. En zoals gezegd: het was fantastisch. Enorm krachtig en diepgaand. Iedereen in die kamer wist meteen: this is something else. Robert had nooit eerder zo gezongen en mondharmonica gespeeld. John Bonham had nog nooit zo gespeeld, John Paul Jones: in zijn wildste dromen niet. En zelf boorde ik ook totaal nieuwe bronnen aan. Op die eerste repetitie, bij mij thuis, zijn we meteen aan het materiaal voor de eerste plaat begonnen, aan materiaal waarmee we het podium op konden.’