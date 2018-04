'Dennis Black Magic is een bijzonder vriendelijke jongen die vrouwen met diep respect behandelt'

Jaren en jaren geleden was de Zillion de grootste, de opzienbarendste en de controversieelste megadiscotheek van België. Ik ben er veel geweest, en heb er allerlei avonturen beleefd. Zo maakte ik er kennis met één van de danseressen, die in een reusachtig bad onder water stond te swingen met een wurgslang rond haar nek. Die slang werd voor de show uiteraard platgespoten met allerlei opiaten, opdat het dansmeisje tijdens haar werk niet daadwerkelijk door het serpent gewurgd zou worden. Ze heette Savanah, en was zo gek als de trechter op de kop van een borderliner met paranoia. Ze wilde met mij neuken in een toilet, maar ik zei tegen haar dat ik nooit neuk in toiletten, omdat daar vieze beestjes zitten die mogelijk je geslachtsdelen overwoekeren, waarna je met een kanjer van een soa zit, en zoals we weten hebben soa’s invloed op verschillende van je levensfuncties en je zal de pipo’s maar de kost moeten geven die door zo’n soa negen dagen lang niet kunnen kakken, of iedere ochtend bij het tandenpoetsen stukjes van hun lever uitkotsen, of aan een gehalveerd brein gaan lijden, zodat ze niet meer tot tien kunnen tellen zonder hun vingers te breken, of aanbellen bij de buurman om te melden dat er een bonobo in z’n dakgoot zit, of een brief sturen naar Frieda Van Wijck om haar ervoor te waarschuwen dat er binnenkort via haar anus een kabouter in haar middenrif zal kruipen.