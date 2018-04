Terwijl ik vergrijs, steekt het mij dat Channy, een 26-jarige deelneemster aan ‘De mol’, de voorlopig onsterfelijke Paul McCartney niet herkent op een foto. Dat ze jong is, lijkt me in dit specifieke geval een wel erg flauw excuus.

Terwijl ik vergrijs, smacht ik niet naar ‘The Voice Senior’, een zangconcours waarvoor gegadigden minstens 60 moeten zijn, opdat ze zich een carrière in de showbizz meteen uit het hoofd zouden kunnen zetten. Open podium in Huize Avondrood: als zestigplusser vaart er me nu al een nare siddering door het gebeente. Aangezien ik niet zo’n liefhebber van ‘Hotel Römantiek’ ben, kijk ik ook niet uit naar ‘De wereld rond’, een tv-programma waarin acht 78-plussers acht landen bereizen. Op dit format komen vast verbazend krasse oud-gymleraren af, die er nog steeds alles voor overhebben om elkaar fysiek te overtroeven, nu misschien op een barre bergflank in de Himalaya. Zij zullen wel nooit mijn type oude lul zijn.

Terwijl ik vergrijs, luister ik graag digitaal naar ‘Iggy Confidential’ op BBC 6 Radio, waarin Iggy Pop, 71 in april, mijn type oude lul, zowel de jazz van pionier Bix Beiderbecke als de eigentijdse kolereherrie van Kikagaku Moyo draait: oud en jong door elkaar. De beste gezelschappen zijn altijd gemengd. Rudy Vandendaele