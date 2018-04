'Willen de Rode Duivels wat bereiken op het WK in Rusland, dan mét Nainggolan'

Het grootste applaus in een Nederlands voetbalstadion werd geregistreerd toen Jayne Mansfield in de jaren 50 door Europa tourde en de aftrap van de competitiewedstrijd Sparta - DOS gaf. De filmster, beroemd geworden dankzij haar grote borsten, draaide in een nauwe kokerrok en op naaldhakken het Kasteel van Sparta op. Het applaus op de tribunes zwol aan toen ze de middenstip had bereikt en aanvoerder Rinus Terlouw van Sparta kuste. ‘Rinus hep een stijve,’ zou de dichter-supporter Jules Deelder hebben geroepen. Daarna kuste mevrouw Mansfield keeper Andries van Dijk. Hij liet er die dag zeven door.

Het grootste applaus in België klonk vorige week in het Koning Boudewijnstadion. Het was voor Radja Nainggolan in de tweede helft van België - Saudi-Arabië. Voor wie? Radja Nainggolan, bankzitter van de Rode Duivels, ongeliefd door de bondscoach, verzender van woeste video’s op oudejaarsavond. Hij viel in, het applaus klaterde, werd een orkaan toen de middenstip in zicht kwam en ging daar door de geluidsbarrière. De mensen waren niet tot bedaren te brengen. Op een gegeven moment dachten we: ‘Nou is het wel genoeg, ’t is de koning van Siam niet.’ Maar ook: ‘Ga door! Zwel aan!’ In het Concertgebouw klappen ze soms een halfuur voor de sopraan.