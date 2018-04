Ik besloot om een klacht in te dienen. De winkel had daarvoor een speciaal emailadres, dus het was een simpele kwestie van opschrijven wat me was overkomen. Dat ik op een doodgewone dag, enkele doodgewone vragen stelde aan een verkoper van een crème die ik misschien wel wilde kopen. Dat ik had willen weten of die crème wel zijn beloftes waarmaakte, of hij je huid echt verjongt en zo.

Ik had vooraf research gedaan naar de crème, uit nieuwsgierigheid, maar ook omdat ik lijd aan een milde vorm van vitiligo. Ik kan dus niet zomaar alles op mijn gezicht smeren. Ik vond informatie over de actieve ingrediënten in de crème, en leerde dat de werking ervan tegenviel. Afijn. De verkoper luisterde naar mij en toen ik vroeg of hij me kon vertellen of de crème wel echt werkte, vroeg hij tamelijk bot en geïrriteerd waarom ik hem zoveel vragen stelde als ik toch alles al wist. Met de staart tussen de benen ben ik weggegaan. Zoiets had ik niet eerder meegemaakt.

Toen ik mijn klacht opschreef en mailde, luchtte het op.