Het ‘Blind getrouwd’-experiment zit er bijna op: gisteren was u getuige van de liefdesverklaring waarmee Tim en Esther, Aljosja en Lieve, en Toon en Frie na vijf weken te kennen gaven getrouwd te willen blijven. Volgende week weten we of al die tortelduifjes nog steeds hetzelfde nest delen. Al hoef je geen wetenschapper te zijn om vast te stellen dat Toon en Frie niet alleen blind getrouwd, maar ook blind verlíéfd zijn. ‘Ons geheim? We nemen het programma serieus, maar onszelf niet.’