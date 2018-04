Het is, ook als hij voor ons zit, onduidelijk waar Gilles De Coster (37) zich het hardst in verkneukelt. Dat het nieuwe seizoen van ‘De mol’ een succes is, of dat hij als presentator over informatie beschikt waar een kwart van alle Vlamingen naar dorst: de identiteit van de saboteur uit de programmatitel. Hoe is hij in die benijdenswaardige positie terechtgekomen? ‘Ik ben geen masochist, maar een mens heeft pas echt geleefd als hij een paar helletochten heeft doorstaan.’