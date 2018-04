Op een scoutsfuif in Blankenberge takelden twee jongeren van 16 en 14 jaar een minderjarige Tsjetsjeense jongen zo zwaar toe dat hij even in levensgevaar verkeerde. Eén van de daders sloeg het slachtoffer met een welgemikte vuistslag bewusteloos, zijn kompaan bleef schoppen tegen zijn hoofd en stal zijn telefoon. De Oostendse vechtersbazen filmden alles met hun gsm. De jongeren werden gearresteerd, maar omdat er geen plaats was in de jeugdgevangenis van Everberg, mocht één van de twee daders weer naar huis. ‘Het zijn jongeren op wie ik al lang zit te azen,’ zegt Roeland Vasseur, substituut-procureur bij de jeugdsectie van de rechtbank van West-Vlaanderen, afdeling Brugge.

Roeland Vasseur «Er was ook een kereltje van 14 bij dat we kennen van bromfietsdiefstallen en afpersing. Hij gedraagt zich alsof niemand hem iets kan maken. ‘Ik wil niks liever dan in een gesloten instelling raken, omdat ik een echte crimineel wil worden,’ had hij al gezegd. Wat voor figuur sla je dan als je moet zeggen: ‘Er is geen plaats’?»

HUMO Minister van Welzijn Jo Vandeurzen vindt dat jeugdrechters jongeren te snel in instellingen plaatsen.

Vasseur «Ik ben een absolute voorstander van alternatieve sancties, maar voor dat soort jongeren heeft dat geen zin. Het gaat om jongens die zware misdrijven plegen, zoals gewapende overvallen, inbraken, verkrachtingen, drugsdeals aan de schoolpoort, diefstallen met geweld. Je kunt alleen naar Everberg gestuurd worden voor feiten waarvoor de strafmaat meer dan vijf jaar zou bedragen als je volwassen bent. De meesten van die jongeren zijn al lang bij ons bekend voor andere feiten en hebben al een heel traject van alternatieve maatregelen achter de rug. Ze vegen er hun voeten aan en beginnen altijd opnieuw. Ze zeggen het ook in je gezicht: ‘Als ik hier buitenkom, pleeg ik direct een nieuwe inbraak.’ Soms hebben jeugdrechters liever dat we zo’n jonge delinquent níét voorleiden als er geen plaats is in een gesloten instelling, ‘anders lacht hij me in mijn gezicht uit’.»