De wereld is vergeven van de chemische stoffen. Ze zitten in de verzorgingsproducten die we op onze huid smeren, in het voedsel dat we eten en in de lucht die we inademen. Ze zijn zo alomtegenwoordig dat baby’s met 300 verschillende chemische stoffen in het bloed ter wereld komen. Maar hoe (on)schadelijk zijn al die stoffen? Wéten we dat wel? En wat zit er, om te beginnen, allemaal voor kwalijks in de Vlaamse buitenlucht die onze kinderen inademen?