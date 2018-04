'Onze ouders blijven vastzitten in hun saaie jobs en hun huwelijk. Maar wij zijn minder gericht op geld en streven actief geluk na'

In een interview in de YouTubeshow ‘Inside Quest’, dat al meer dan tien miljoen keer is bekeken, probeert de Brits-Amerikaanse auteur Simon Sinek uit te leggen waarom millennials vaak ongelukkig zijn, en waarom hun werkgevers hen moeilijk kunnen managen. ‘Millennials zijn opgevoed met het idee dat ze speciaal zijn en alles kunnen hebben wat ze willen. Sommigen kregen hoge cijfers, niet omdat ze het verdienden, maar omdat de leraars niet opkonden tegen hun klagende ouders. Ze kregen medailles omdat ze ergens aan deelnamen, niet omdat ze hadden gewonnen. Maar na hun studie gaan ze werken en stellen ze vast dat ze niet speciaal zijn, dat hun mama niet voor een promotie kan zorgen, dat je geen beloning krijgt als je de slechtste bent, en dat je niet zomaar alles kunt hebben wat je wilt. Plots ligt hun zelfbeeld aan diggelen. Daardoor groeit een volledige generatie op met minder zelfvertrouwen dan normaal. De eerste symptomen daarvan zien we nu al: depressies, burn-outs, zelfdodingen…’

Sinek heeft het ook over een ongeduldige generatie die is opgegroeid in een cultuur van instantbevrediging. ‘Als ze nieuwe schoenen willen, surfen ze naar Amazon en de volgende dag staat er een pakket voor de deur. Willen ze een serie zien, dan hoeven ze niet meer te wachten op de volgende aflevering. Ze bingewatchen. Alles is direct beschikbaar, behalve jobtevredenheid en duurzame relaties. Daar is geen app voor. Dat zijn trage, meanderende, oncomfortabele processen. Ik zie voortdurend getalenteerde millennials die in hun eerste job zitten en al overwegen om na acht maanden te stoppen, omdat ze ‘geen impact hebben’. Ze moeten leren dat echt waardevolle zaken zoals liefde, zelfrealisatie, vaardigheden en jobstatussen tijd vragen.’

Veel millennials krijgen brandende jeuk van al die geringschattende etiketten. Toch bestaat er een wetenschappelijke basis voor, zegt Joeri Van den Bergh, millennialspecialist van het marktonderzoeksbureau InSites.

Joeri VAN DEN BERGH «Uit onze enquêtes bij alle generaties komen duidelijke verschillen naar voren. Millennials zijn opgevoed door ‘helikopterouders’ die hen lang aan het handje hebben gehouden, in een context van technologische verandering, economische crisis en klimaatverandering. Dat heeft een impact op hun gedrag en wereldbeeld. Ze nemen een aantal waarden over van hun ouders, maar ze hebben ook negatieve punten gezien waar ze zich tegen afzetten.»

Nils Segers is zo’n millennial. Hij begeleidt als welzijnscoach worstelende generatiegenoten.

NILS SEGERS «Er zijn een aantal dingen die wij onmiskenbaar anders doen dan onze ouders. Dronken achter het stuur kruipen en fietsen zonder helm vinden wij schandalig. We zijn meer bekommerd om de planeet dan onze ouders en proberen hen ervan te overtuigen om die tweede wagen in te ruilen voor een elektrische fiets of een treinabonnement. Als vakbondsleiders en babyboomers staken omdat ze een jaartje langer zullen moeten werken, worden we daar boos van. Bij ons zal dat vijf of tien jaar meer zijn. En wij moeten ook hún pensioenen betalen, terwijl er voor ons misschien niets meer zal overblijven.»