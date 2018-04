'Ik doe niet aan pronostieken, maar ik gun Philippe Gilbert de winst in Parijs-Roubaix'

Een dinsdagnamiddag in Balen. Een bijzonder scherp ogende Tom Boonen schuift in de tearoom aan met een groene thee. ‘The king is gone, but he’s not forgotten,’ zingt Neil Young door de luidsprekers. Een strofe op bestelling, want al is Tom Boonen geen renner meer, in zijn immense populariteit is nog geen enkele barst te bespeuren. Televisiezenders willen hem als commentator, wielerploegen als adviseur. Quick•Step en Lotto bikkelden om zijn diensten en tot ieders verbazing trok niet Patrick Lefevere, vijftien jaar Boonens ploegleider, maar Paul De Geyter, de kersverse CEO van Lotto Soudal, aan het langste eind.

TOM BOONEN «Het was kiezen tussen mijn twee wielervaders. Paul is al twintig jaar mijn manager, mijn band met hem is nauwer dan die met Patrick. En mijn echte vader werkt bij Ridley, de fietssponsor van Lotto. Die vraagt al jaren om iets voor zijn werkgever te doen.»

HUMO Patrick Lefevere reageerde in De Standaard nogal zuur op je keuze.

BOONEN «Niet tegen mij. Ik heb hem ondertussen gesproken en dat verliep gemoedelijk. Patrick kon drie keer een deal met mij afronden, maar stelde het telkens uit. Ik ben niet de persoon die hem dan blijft achternalopen.

»Toegegeven, het voelt wat vreemd aan. Quick•Step was mijn ploeg. Maar bij Lotto is de uitdaging veel groter. Het bulkt er van jonge Belgen die hongerig zijn naar mijn advies. Met de ploegtactiek bemoei ik me niet, maar ik probeer wél tussen de oren van de renners te kruipen. Gedaan met achterbaks koersen, het mes moet tussen de tanden. Ik denk dat je dat de laatste weken ook kon merken.»

HUMO Je werd onlangs ook medezaakvoerder van Iconiccars, dat exclusieve wagens aan de man brengt. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Een showroom vol Ferrari’s?

BOONEN (glimlacht) «Dat zijn de kleine garnalen, vandaar dat we maar een handvol wagens in ons aanbod hebben. Ons paradepaardje is de Bugatti Veyron. Die haalt 100 km per uur in 2,4 seconden en heeft een topsnelheid van 420 km per uur.»

HUMO Heb je zelf één van die kleppers in je garage staan?

BOONEN «Neen. Ik heb een oldtimer Porsche 912 uit 1966, een Porsche 997 GT3 en mijn favoriet, de Porsche 964 Turbo 3.6. Mijn Ferrari heb ik lang geleden al verkocht. De tijd dat ik een zware bak wilde om eens goed mee op te trekken, is voorbij. Hoe meer ik op het circuit rijd, hoe rustiger ik op de openbare weg word. Ik rijd als een bompa.»

HUMO ‘Ook in het autoracen zal Tom de beste willen worden,’ vertelde je vriend Tijs Vanneste alias Van Echelpoel in een interview. Heb je grote ambities?

BOONEN «Absoluut. Over twee jaar wil ik in de Europese Nascar meedraaien aan de top. Ik train daar hard voor: geen enkele Belgische piloot reed dit jaar al meer kilometers dan ik. In het autoracen kun je door te trainen enorm verbeteren, zelfs de toppiloten kunnen nog groeien. Bij de Belcar, een uithoudingsrace, komt veel tactiek kijken, je moet je auto sparen. Maar Nascar, dat is een halfuur plankgas geven. Je mag zelfs tikken uitdelen aan andere wagens, dat doe ik natuurlijk het liefst (lacht).»

HUMO En je vrouw Lore kon nu net opgelucht ademhalen omdat je met dat gevaarlijke wielrennen was gestopt. Draag je nog gevolgen van je doodsmak in Abu Dhabi in 2016?

BOONEN «Ik ben aan één kant 40 procent doof en hoor voortdurend een zoemtoon. Maar ik heb er weinig last van, tenzij iemand me eraan doet denken. (Zwijgt even) Zonder die gehoorschade zat ik hier wellicht niet. Omdat de schedelbreuk door mijn oor liep, kon het bloed naar buiten en kreeg ik geen druk op mijn hersenen. Daardoor liep ik geen blijvende hersenschade op en genas ik snel. Maar ik ben wel mijn radar kwijt: op de fiets waarschuwt je linkeroor je voor achterliggend verkeer. Toen ik opnieuw begon te koersen, was ik angstiger. Ik liet me voortdurend wegduwen. Toen ben ik voor het eerst in mijn carrière met een psycholoog gaan praten.»

HUMO Volgens Patrick Lefevere vertoonde je na die val een soort euforisch gedrag. Hij had dat eerder bij Johan Museeuw gezien. Die stond na zijn motorongeval op tafel en riep dat hij de Tour de France ging winnen. Jij beweerde dat je nog drie klassiekers op je palmares zou schrijven.

BOONEN (lacht) «Ik herinner me dat voorval. Dat was tijdens een contractbespreking in een Antwerps restaurant. We hadden allebei behoorlijk diep in het glas gekeken, dus begonnen we elkaar te overbluffen. Volgens Patrick zou ik geen enkele koers meer winnen, het was voorbij. Wat had ik moeten antwoorden? ‘Juist, Patrick, je hebt gelijk, ik ga geen platte prijs meer pakken?’ Ik geloofde écht dat ik sterk zou terugkeren. En zie, een paar maanden later won ik bijna Parijs-Roubaix.»

HUMO Die spurtnederlaag tegen Mathew Hayman in 2016 staat op ieders netvlies gebrand.

BOONEN «Het lijkt wel het hoogtepunt uit mijn carrière. De spannendste koers die ik ooit heb gereden. Iedereen zat helemaal kapot, waardoor het een tactisch steekspel met open vizier werd. Ik heb me toen rot geamuseerd. Helaas kreeg ik op mijn donder in de sprint.»

'Valentine en Jacqueline zijn de voornaamste reden voor mijn wielerpensioen. Ik wil een aanwezige vader zijn.'

HUMO Je raakte op de wielerpiste ingesloten omdat Sep Vanmarcke boven jou ging rijden. Volgens Patrick Lefevere maakte je een inschattingsfout omdat je het reglement niet kende: ‘Tom wist niet dat je bij een wegwedstrijd wél onderaan op de blauwe band mag sprinten. Een duik naar beneden kúnnen pakken of omhoog móéten klimmen, dat is een wereld van verschil.’ Klopt dat?