Kop van Jut: minister van Defensie Steven Vandeput. 'Ik ben misschien geen defensiespecialist, maar wie is dat dan wel?'

Minister Vandeput is sterk in het rond de pot draaien en ontwijkende antwoorden geven. Die nota waar Carl Devos over zei dat het niet relevant en niet belangrijk was, was ook niet zo belangrijk maar die 4 eerdere nota's van Lockheed Martin die de legertop heeft achtergehouden waren dat wel. De oppositie heeft 3 jaar elke keer weer gevraagd of het mogelijk was om de levensduur van de F-16's te verlengen en telkens antwoordde hij met NEE! En dan zwaait hij plotseling met de nota van 2015 waarin staat dat verlenging wel mogelijk is maar dat het 2,2 miljard zou kosten en dus veel te duur. Hij wist dus wel dat verlenging mogelijk was. Waarom heeft hij dat verzwegen in het parlement als dat perfect te verdedigen zou zijn dat het te duur was? En zijn 3,5 miljard voor de aankoop van F-35'ers klopt, maar het totale kostenplaatje van het onderhoud in de loop der jaren gaat wel 15 miljard kosten. Nu zelfs het leger van de VS de F-35'ers te duur vinden kun je dus gerust aannemen dat die 15 miljard waarschijnlijk nog een grote onderschatting zal zijn. En nu hangt hij de slijmerd uit en praat over brandverzekeringen en er moest eens 1 van onze jongens uit het luchtruim vallen met een aftandse F-16? Nou moe, ge kunt ervan op aan dat die F-35'ers vol met kinderziektes zullen zitten net als de F-16's eertijds die ook letterlijk uit de lucht vielen. Vandeput probeert hier gewoon zijn vel te redden en hij krijgt hier de steun van de ganse regering omdat die mede op de hoogte waren.