‘The Therapist’ is in de Verenigde Staten een befaamd en veelbekeken programma, waarin mensen met een zekere renommee in gesprek gaan met een therapeut die in z’n vakgebied z’n strepen verdiend heeft. Zoals altijd gebeurt met een programma dat in een bepaald land enig succes heeft, wordt het uitgevoerd naar andere landen. Je kon er dus gif op innemen dat een Vlaamse of Nederlandse zender de formule zou overnemen. Het werd Viceland, alles goed en wel beschouwd een zender die tot de beste van Europa gerekend mag worden en prachtige programma’s uitzendt, onder meer over leuke dieren, een koppel aboriginals dat in Zaandam met vrucht een frituur heeft geopend, en het portret van een dichteres die haar gedichten schrijft op marmeren platen met het bloed van haar maandstonden. En dan nu ‘The Therapist’.

Men vroeg aan drie Vlamingen om eraan deel te nemen. Evi Hansen zei ‘ja’ omdat die nogal gemakkelijk ja zegt, in die zin dat ik eens aan haar vroeg ‘Mag ik even plitsepletse doen met je tieters?’ en toen zei ze, merkwaardig genoeg, ‘nee’. Astrid Coppens, in betere tijden Astrid Bryan genoemd, zei ook ‘ja’, want omdat haar ex-man John Bryan er met al het geld vandoor is, moet ze uiteraard op eigen kracht een centje verdienen. Ikzelf zei eveneens ‘ja’, want ik was toch al van plan om naar een therapeut te gaan. Plus, een reisje naar Amsterdam, dat onderneem ik graag, mede omdat m’n vriendin Lena, een pure Amsterdamse, dan meereist, en terwijl ik aan het werk ben, bezoekt zij enige familieleden en vrienden.