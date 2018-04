God ja, de nineties, daar zeg je me wat. Dat klikte toch niet helemaal zo goed met mij. Ik ga nu geen volledig decennium veralgemenen, maar veel rockgroepen van toen vond ik heel grijs. Maar wat ik me óók nog herinner, is de eerste keer ‘Smells Like Teen Spirit’. Dat was andere kak. Als de eerste slok van een Cara Pils om 9 uur ’s ochtends: en de wereld kreeg weer kleur. Ik ben ook altijd fan gebleven van Hole, de band met madame Cobain.

Hun alom neergesabeld optreden op Pukkelpop 1995 was één van de beste dingen die ik ooit zag. Dat ze als popsterren dezelfde semi-ongecontroleerde energie van een opgefokt punkrockgroepje verspreidden, was er voor velen misschien te veel aan. Wie zal het zeggen? Als ik vandaag na lange tijd nog eens luister naar ‘Live Through This’ wordt alle heftigheid van destijds dadelijk weer voelbaar. Er is duidelijk een verschil tussen wat staan te schreeuwen en álles eruit schreeuwen.

Ook niet onbelangrijk: deze band rockt. ‘Gutless’ heeft het intensiteitsniveau van Nirvana. ‘She Walks on Me’ klinkt marginaal, maniakaal én melancholisch. Wie – buiten Nirvana dus – deed het hen na? Dan heb je nog die andere Courtney Love, een soort Stevie Nicks from hell: ‘Miss World’, ‘Asking for It’ of ‘Doll Parts’ (‘I fake it so real, I am beyond fake’). Haar huwen zou ik zo lang mogelijk uitstellen, maar ik mis wel haar type op grote podia. Komaan jonge furies, er is dringend opvolging nodig.