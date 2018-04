Lanterfantend, struinend en pratend op de Turnhoutsebaan en de belendende straten en pleintjes bracht Thomas Blommaert het afgelopen jaar door. Is er iets dat de schrijver oprecht verbaasd heeft?

Thomas Blommaert «In 2000 schreef Rudi Rotthier over dit district nog zijn boek ‘Hotel Fabiola’, toen het Vlaams Blok hier bijna 40 procent van de stemmen haalde. Zelfs de ‘positivo’s’ zagen het niet meer zitten en liepen hier mistroostig, zelfs wat wanhopig rond. ‘Hotel Fabiola’ was een deprimerende schets, met tragikomische scènes van een oude non, die vertelt hoe jongeren in haar kerk waren komen kakken. Dat is totaal veranderd. Borgerhout is niet meer dat triestige oord, maar een bruisende wijk. Er is kunstencentrum De Roma, met 400 vrijwilligers, het jaarlijkse Borgerrio-festival, de armoedeorganisatie Al Ikram, er zijn pleinpatrons die de sociale controle organiseren, ik ken weinig wijken met zo’n sterk middenveld. Je hoort maar weinig Borgerhoutenaars die niet fier zijn op hun wijk, die hier niet graag wonen, en tóch is het volgens de media en de N-VA net geen hellhole. Met dank aan de burgemeester, die een zeer sterke mening ventileert, maar die hier de afgelopen zes jaar nauwelijks is geweest.

»Twee weken geleden was koning Filip nog op bezoek bij ‘Samen op Straat’, een samenlevingsproject voor jongeren uit de buurt. Wie was andermaal uitgenodigd? En wie schitterde weer door afwezigheid? Bart De Wever. In de zomer van 2017, toen er incidenten waren en de buurt om overleg vroeg, wilde hij ook niet komen, omdat hij er zogezegd geen mediacircus van wilde maken. Terwijl de pers niet eens uitgenodigd werd op die vergadering. Hij weigert ieder voorstel tot constructief gesprek, maar hij is altijd de eerste om negatief over Borgerhout te praten, en om alle vooroordelen aan te dikken.»

HUMO Er zijn soms ook wel negatieve punten te melden.

Blommaert «Ik beweer niet dat dit het Shangri-La van Antwerpen is, en natuurlijk zijn hier problemen, zoals in ieder district. Maar hier worden ze systematisch, en ik denk zelfs bewust, uitvergroot. Als burgemeester zeggen dat je op de Turnhoutsebaan veel mannen tegenkomt die eruit zien als de daders van de aanslag in Barcelona... Ik begrijp dat echt niet.»

HUMO Dat is toch niet zo moeilijk?

Blommaert «Leg het mij dan eens uit.»