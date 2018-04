'Café De mol' maakt school: Café Extra Extra Time'! 'Café James Cooke'! 'Café Blabla'!

‘Grillmasters’

Gilles Van Bouwel, die inmiddels als geen ander weet hoe je dit soort programma’s in goede banen leidt, ontvangt afvallers, juryleden, barbecue-enthousiastelingen, (bekende) kijkers, hele en halve VIER-coryfeeën en vleesliefhebbers. Daarbij wordt hij eventueel geassisteerd door een vrouwelijke sidekick. Karen Damen kan over zo’n beetje alles enthousiast zijn, zelfs over haar soloplaat, dus gemarineerd Mangalica-varken moet ook wel lukken.

Mogelijke vaste items: een voting over wie het beste jurylid is, Peter De Clercq of de zeker zo charismatische Seppe Nobels; gesprekjes met keur-slagers, houtskoolkenners en chirurgen van het brandwondencentrum; handige tips van de brandweer; een liveverbinding met een slachthuis, waar aan de hand van een dampend vers opengereten rund wordt getoond waar al die lekkere lappen vlees vandaan komen.

Extra troef: kan, mits een paar subtiele aanpassingen, perfect in hetzelfde decor worden opgenomen als ‘Café De mol’.

Mogelijke titel: ‘De grill van Gilles’, ‘Het zijn lappen’.

‘Thuis’ / ‘Familie’

De ontwikkelingen in de twee grootste Vlaamse soaps worden vijf keer per week gevolgd door in totaal bijna twee miljoen fanatieke kijkers, en uiteraard ook zeer druk besproken. Dat schrééuwt om een talkshow met fans, (voormalige) acteurs, scenaristen en BV’s die plotwendingen, acteerprestaties en nieuwe personages tot in de kleinste details van commentaar voorzien.

Mogelijke items: de ruzie van de week; voting over welk personage moet verdwijnen of terugkeren; en prangende kwesties als ‘Euthanasie voor Luc of niet?’

Presentatie: Wim De Vilder voor de talkshow over ‘Thuis’. De multi-inzetbare en de boel hier en daar nog met een zang- of dansnummer opvrolijkende Niels Destadsbader voor de talkshow over ‘Familie’.

Ideaal decor: een kapsalon.

‘Boxing Stars’

Zet na de opnames een paar makkelijke sofa’s in de boksring, verlicht de boel sfeervol en je hebt het perfecte decor.

Gasten: deelnemers (die nog min of meer bij hun positieven zijn), vrienden, supporters en familieleden, BV’s en (ex-)boksers die nog op vrije voeten zijn bespreken de actie, of het schrijnende gebrek daaraan, in en naast de ring; neurologen komen vertellen, bijvoorbeeld aan de hand van een hersenscan van Erik Goossens, wat voor schade al die klappen kunnen veroorzaken; Freddy De Kerpel geeft duiding bij termen als uppercut, links-rechtscombinatie, technisch knock-out en bloemkooloor. Waarna iemand, indien nodig, duiding geeft bij Freddy’s uitleg.

Presentatie: An Meskens (lichtgewicht), eventueel met Sergio (superzwaargewicht) als sidekick.

Titel: ‘KO’, ‘De laatste ronde’.

Extra troef: via sociale media kunnen kijkers elke aflevering één niet-deelnemende BV nomineren voor de Djoef van de Week. Die wordt dan in de volgende aflevering door Freddy De Kerpel aan huis bezorgd.

‘Dagelijkse Kost’

Jeroen Meus presenteerde ondertussen al meer dan tweeduizend afleveringen van zijn zeer gesmaakte kookprogramma. Hoog tijd voor een wekelijkse talkshow waarin fans, kijkers, collega’s, hobbykoks en BV’s terugblikken. Welke gerechten zagen er het lekkerst uit? Hoe kwistig was Jeroen met boter en room? Waren zijn grapjes, in tegenstelling tot zijn gerechten, niet wat zoutloos?

Mogelijke items: ingrediënt in de kijker, een nadere blik op een stuk keukengerief, de olijk-door-het-raam-binnenkijker van de week.

Mogelijke titel: ‘Wekelijkse kost’, ‘Keukenklap’.

Presentatie: Gene Bervoets, eventueel in een beurtrol met Herwig Van Hove, als die nog op tv durft te komen.

‘De Zevende Dag’

Een kostenefficiënte manier om nóg meer kilometers te halen uit één aflevering van ‘De zevende dag’: na de opnames volstaat het om snel alle politici de studio uit te jagen, terwijl de ouden van dagen die elke zondag de studio bevolken, gewoon mogen blijven zitten en een zwaar streekbier naar keuze in de hand geduwd krijgen. Phara bindt een schort om, Xavier tovert een dienblad tevoorschijn en voilà: ‘Café De zondag’ is geopend!

Items: de sympathiekste politicus van de week; de grootste leugenaar van de week; van welke politicus hebt u gehoord dat hij wel een fidele mens is, al zie je dat er niet aan?

‘Extra Time’

Na de opnames van ‘Extra Time’ stapt Ruben Van Gucht – wie anders? – in de arena om met het publiek na te praten over het programma. Waren de analyses van het panel wel correct en scherp genoeg? Heeft íémand iets begrepen van wat Jan Boskamp weer allemaal uit zijn nek sloeg? Lukte het Marc Degryse deze keer wél om de ‘h’ en de ‘g’ niet door elkaar te halen?

Mogelijke items: een voting over wie het beste panellid was; een blik achter de schermen (hoe ziet de kleedkamer van Frank Raes eruit? Staat er een zonnebank in? Hoeveel werk is er nu echt aan dat kapsel van Peter Vandenbempt?); analyses van wedstrijdanalyses; en spelers en trainers die commentaar geven op het commentaar dat de analisten op hen gaven.

Titel: ‘Extra Time Extra’, ‘Extra Extra Time’.

‘Het weerbericht’

Geen onderwerp waar méér over wordt gepraat dan het weer. Onbegrijpelijk dus dat er nog altijd geen dagelijkse talkshow over het weerbericht is. Kijkers, BV’s en (oud-)weermannen en -vrouwen discussiëren in een gemoedelijke, aan de seizoenen aangepaste setting over het weerbericht, en bij uitbreiding het weer. Was het nu te warm of te koud? Te droog of te nat? Te winderig of te windstil? Ging Frank Deboosere weer niet te ver met zijn rare beeldspraak? Legde Sabine Hagedoren wel duidelijk genoeg uit wat die koudeput boven het Kanaal was, en hoe zat dat nu juist met die anticyclonale wig?

Mogelijke vaste items: legendarische weerberichten uit het verleden; een vrije tribune voor mensen die altijd wel íéts te klagen hebben over het weer (vertegenwoordigers van de kusthoreca, boeren en tuinders en willekeurige bejaarden); door amateurfotografen ingezonden beelden die het weerbericht niet haalden; en, als eerbetoon aan Armand Pien, een overzicht van de beste komisch misvormde groenten die door kijkers werden ingestuurd.

Titel: ‘Weer of geen weer’.

‘James Cooke’

Een talkshow over alle programma’s waarin James Cooke die week te zien was. Of niet in te zien was. Hoe was James? Kwam hij wel voldoende aan het woord? Kwam hij goed in beeld? In welk programma was hij het grappigst? Welke programma’s zonder James zouden nog beter geweest zijn als James er wél in had gezeten? Komt James wel genoeg op tv? Vrienden, collega’s, kijkers, fans en uiteraard James Cooke zelf kijken terug op de week.

Presentatie: Gert Verhulst, Karen Damen of James Cooke.

Decor: een replica van James’ woonkamer.

‘F-16’

Onze jongens in de lucht mogen dan nog geen nieuw speelgoed hebben, een eigen talkshow verdienen ze des te meer. In ‘Café De vliegenier’ kan uitgebreid nagekaart worden over de laatste aflevering van ‘F-16’. En het is niet omdat ze nog langer zullen moeten wachten op de F-35 – bedánkt, klokkenluiders! – dat we daarom alle moderne technologie moeten bannen. Zo mogen de kijkers zich via televoting uitspreken over welk land zíj in de volgende aflevering gebombardeerd willen zien.

‘de Talkshowshow’

Een wekelijkse talkshow waarin de talkshows op de diverse zenders uitgebreid tegen het licht worden gehouden. Met een voting over de talkshow van de week, de beste gast, de beste vraag, de best geklede talkshowhost, de raakste opmerking en de beste talkshow over een tv-programma.

Presentatie: Luc Appermont of Kobe Ilsen en Danira Boukhriss.

Titel: ‘Café Blabla’, ‘Ilsen en gasten’.

Mogelijke variant: een dagelijkse terugblik – met presentatoren, gasten, kandidaten, panelleden en kijkers – op álle programma’s die op een bepaalde zender te zien waren. Live uitgezonden vanuit een (geregeld wisselend) café waar wegens het gevorderde uur al hier en daar iemand flink aangeschoten begint te raken, wat de discussies er alleen maar levendiger op kan maken. Ideale manier om de dag af te sluiten!