'Als ik in de Colruyt zonder make-­up in m'n jogging­broek naast Johan loop, voel ik de ver­oordelende blikken in m'n rug priemen.'

Terwijl Jozefien Mombaerts koffie zet, laten we van aan de tafel onze ogen dwalen door het charmante rijhuis aan het Gentse Zuidpark, waar ze samen met Johan Heldenbergh woont. Springen meteen in het oog: banjo’s, het doodsprentje van de geliefde en gemiste Marc Van Eeghem, een lp van de weemoedige Lana Del Rey, en een taartdoos met daarop een post-it: ‘Een bolleke voor mijn bolleke. Je man.’

Dat treft: we zijn hierheen gekomen om het over haar leven met die man te hebben, al heeft Mombaerts wat anders aan haar hoofd: volgende week gaat haar afstudeervoorstelling ‘Europa’ in première in De Grote Post in Oostende, en dat brengt stress met zich mee. Was ze al vroeg gebeten door de theatermicrobe?

JOZEFIEN MOMBAERTS «Als kind nam ik deel aan de theaterateliers van de Kopergietery (Gents kinder- en jeugdtheater, red.). Daar werd ik omringd door mijn voorbeelden: Alain Platel, Jan Sobrie en Marijke Pinoy. Zij bleven weg van de klassieke Tsjechov-stukken: ze maakten theater vanuit het niets. Verder wist ik niet erg veel over theater.

»Ik heb steineronderwijs gevolgd en ben daarna begonnen aan de opleiding regie en schrijven aan het RITCS. Ik wilde net als mijn Gentse docenten zelf theaterstukken maken. Maar ik vond het heel heftig om in een omgeving te zitten waar je voortdurend tegen elkaar moet opboksen, dus ben ik met die opleiding gestopt. Ik ben dan theater- en filmwetenschappen gaan studeren aan de Universiteit Antwerpen, wat het tegenovergestelde was van het RITCS: aan de unief ben je een machine die leerstof moet reproduceren. Je bent er ook een nummer, helemaal anders dan de persoonlijke aanpak die ik kende van de steinerschool. Maar dat diploma komt me nu wel goed van pas in m’n opleiding theaterdocent en -regisseur aan de Toneelacademie van Maastricht: ik heb een rugzak die volgestouwd zit met kennis over film, theater en literatuur.»