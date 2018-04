Smos niet met een sos: Humo's pertinente relatieadvies

'Blijkt je partner een socialist? Maak het meteen openbaar, zodat de dader geen nieuwe slachtoffers kan maken'

Gita Sonnet (relatiebemiddelaar) «Mensen die een relatie met een sos achter de rug hebben, zijn vaak radeloos. Ze schamen zich, en kunnen nergens terecht. Want hun omgeving reageert onverschillig, op het meedogenloze af: ‘Wat? Met een socialist? Eigen schuld, je kon toch weten dat het slecht zou aflopen!’ Buitenstaanders denken dat ze een socialist van op een kilometer herkennen, maar ze weten niet hoe geraffineerd die rotzakken te werk gaan.»

HUMO Kunnen sossen zélf worden geholpen, bijvoorbeeld door relatiebemiddeling?

Sonnet «Nee, want elk schuldbesef ketst op hen af. ‘Het was enkel voor de seks, haha!’ slingeren ze hun exen in het gezicht tijdens zo’n sessie. En ze voegen er grijnzend aan toe: ‘Maar we hebben toch vaak gelachen, hè? Enfin, ik toch, omdat je alles geloofde wat ik je wijsmaakte, zielige slet.’»

HUMO Wat moet je doen als je ontdekt dat je partner een socialist is?

Sonnet «Maak niet de fout om het als een privézaak te beschouwen. Gooi het in de openbaarheid, zodat de dader geen nieuwe slachtoffers kan maken, want er zijn al te veel harten gebroken. De recente onthullingen hebben vele oude wonden opengereten, maar dat heeft ook een positief effect: eindelijk wordt er een maatschappelijk debat gevoerd. Hopelijk voorkomt dat nieuwe drama’s. Hulde aan Humo, want dankzij jullie kunnen de slachtoffers eindelijk hun verhaal kwijt!»

Getuige 1

Julie is een charmante vrouw van 38, maar achter haar kokette verschijning schuilt veel leed.