Op al deze vragen, behalve die laatste, is alleen een volmondig en baldadig ‘Ja!’ het juiste antwoord. Reden nu tot feesten, en dus geen beter moment om de koorts te gaan opmeten die al vijf jaar woedt in de, nog even, door Otto-Jan Ham gecureerde onderbuik van Woestijnvis.

Nemen naast hem plaats: Luc Haekens, afhankelijk van wat ‘De ideale wereld’ nodig heeft al vijf jaar vlieg op de muur, dan wel verkeersonveilige hindernis op straat, Carl Dircksens, sinds vorig jaar bij kijkend Vlaanderen beter bekend als De Woordvoerder, maar al jarenlang actief achter de schermen bij Woestijnvis, en Thomas Huyghe, piepjonge vliegende reporter en, voor eigen rekening, presentator van ‘’t Is gebeurd’, het stuurloze archiefprogramma dat ervoor zorgt dat de collega’s van het oude VT4 ook niet té goed slapen ’s nachts, en dat binnenkort aan een nieuw seizoen toe is.

HUMO Heren, zopas werd de vierhonderdste aflevering uitgezonden. Proficiat!

Otto-Jan Ham «Dank je. De eerlijkheid gebiedt me wel te zeggen dat ik ze niet alle vierhonderd heb meegemaakt. Ik was lange tijd recordhouder qua aantal, samen met eindredacteur Steven Vancleef. Maar door ‘Hotel Römantiek’ te draaien heb ik eens vier afleveringen gemist.»

Luc Haekens «Wacht eens, was dat een paar seizoenen geleden, toen je zogezegd een week lang spoorloos was?»

Thomas Huyghe «Dat was maar voor tv, Luc. Heeft niemand je dat toen verteld?»

Haekens «Ik herinner me het anders nog goed. Ik liep die week op straat in Antwerpen toen een zwerver me aansprak: ‘Zeg, waar zit die Otto-Jan eigenlijk?’ En die man had niet eens een tv!»

HUMO Hoeveel van die vierhonderd afleveringen heb jij meegemaakt, Luc?

Ham «Luc is er inderdaad ook sinds het begin bij, maar hij was niet in elke aflevering te zien zoals ik. Hij is voor ons als een duur horloge: als je dat élke dag draagt, zegt niemand er op den duur nog iets van. Dus bewaar je het voor speciale gelegenheden. Dát is Luc.»

HUMO Vijf jaar is lang. Is het niet stilaan té lang om niet door de mand te vallen als je nog nietsvermoedende Vlamingen wilt interviewen op straat?

Haekens «Gelukkig zijn er blijkbaar genoeg mensen die me zelfs na vijf jaar nog niet kennen (lacht). En we gaan ook af en toe naar het buitenland voor opnames, hè. Onlangs nog naar Rusland, toen de verkiezingen daar gehouden werden. Niet dat ik daar volslagen onbekend ben, maar het helpt wel.»

Ham «En mocht Luc toch te veel herkend worden, dan kan hij nog altijd andere dingen gaan doen, hè. Hij kan veel. Denk maar aan ‘De blauwe gids’ (het programma van Haekens over de adel in België, red.), dat vond ik ook geweldig.»

Dircksens «En speechen op de laatste nieuwjaarsreceptie van de N-VA, dat kon hij ook.»

Haekens (zucht) «Ik dacht dat jullie me dat al vergeven hadden.»

Huyghe «Nee, je hebt het over die keer dat je in ‘Gert Late Night’ te gast was. Deze houden we nog even warm.»

Ham «Mag ik nog rechtzetten wat ik daarnet zei over dat horloge? Luc is eigenlijk meer als een lelijk schilderij dat je cadeau hebt gekregen: je hangt het alleen op als de schenker eens op bezoek komt.»

Haekens (tot Humo) «Maak je geen zorgen over mij, we hebben bij Woestijnvis een vertrouwenspersoon bij wie ik terechtkan.»