Dance around the world

Eén – 2 april – 419.138 kijkers

Ish Ait Hamou en Jan Kooijman, dansers, gaan over de hele wereld volksdansen om in het voorbijgaan ‘de ziel’ van verschillende culturen gewaar te worden, met een cameraploeg erbij. Dat van die ‘ziel’ lijkt mij nogal hooggegrepen voor dansers op doorreis, maar het klinkt wel goed. In Peru zouden zij zich in de zogeheten schaardans bekwamen, die naar verluidt respect voor Moeder Aarde tot uiting brengt, en, mits respectvol uitgevoerd, ook een stuk of wat berggoden gunstig kan stemmen. UNESCO heeft deze Danza de las Tijeras tot Immaterieel Cultureel Erfgoed uitgeroepen, las ik.

‘Zijn wij in staat om echte schaardansers te worden?’ vroeg Ish zich voor de vorm af. Onderliggend bijvraagje: ‘Kunnen wij ons permitteren om in dit tv-programma voor paal te staan als schaardanser?’

In een schaardans moet de danser al dansend ook muziek maken met twee nogal grove scharen: de metalige klank van de schaarbeweging geeft min of meer het ritme aan, of legt toch accenten in de begeleidingsmuziek van een Peruviaanse harp, een meubel met snaren, en een viool. De dans zelf is snel voetenwerk, alsof je een vuurtje uittrappelt, en soms danst een schaardanser ook gehurkt, vast uit respect voor het een en ander. Het begrip ‘respect’ was de rigueur in dit programma.