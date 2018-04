Hij producete Bazarts ‘Goud’, is de rechterhand van Maarten ‘Warhaus’ Devoldere, speelde gitaar bij Amongster, mixt Warhola en Tsar B, en is de bezieler van Faces On TV: Jasper Maekelberg zet al jaren de toon in Vlaanderen Muziekland, en dat zonder één eigen plaat in de rekken. Op 20 april treedt hij eindelijk aan op het debutantenbal met ‘Night Funeral’, de ideale muziek om liefdesverdriet op weg te dansen. ‘Mijn ex begreep pas mijn kant van het verhaal toen ze mijn plaat had gehoord.’