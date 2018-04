Vijfenveertig minuten kreeg hij van Roberto Martínez tegen Saudi-Arabië, het op één na laatste oefenduel van de Rode Duivels voor de bondscoach in juni zijn definitieve selectie voor het WK in Rusland bekendmaakt. Anthony Limbombe zet zijn kraag hoog op, en kijkt zijn ondervrager onbewogen in de ogen.

HUMO Ga je mee naar Rusland?

Anthony Limbombe «Ik denk het wel (lacht). Nee, dat kan ik je nog niet zeggen.»

HUMO Met welk gevoel ben je van de nationale ploeg teruggekeerd?

Limbombe «Een ervaring rijker. Ik heb kunnen vaststellen dat het niveau een stuk hoger ligt. Alles gaat zoveel sneller. Met alleen maar sterspelers uit de Bundesliga en de Premier League kan dat ook niet anders. Het is aan mij nu om ook naar dat niveau te groeien.»

HUMO Was je onder de indruk?

Limbombe «Toch wel. Alleen al door de hoeveelheid trainers en stafleden naast het veld: zeker tien, vijftien man. Er wordt nauwgezet naar je gekeken en omdat het niveau hoger ligt, moet je ook gefocuster zijn. Voor je de bal krijgt, moet je al goed rond hebben gekeken om te weten waar je hem gaat inspelen. Het was zalig om training te krijgen van Thierry Henry. Wat die allemaal weet!

»Hoewel het op alle vlakken aanpassen was, heb ik toch ook laten zien wat ik kan. Wie te veel onder de indruk is, kan onmogelijk zichzelf zijn.»

HUMO Je mocht na de pauze invallen. Wat vond je van je prestatie?

Limbombe «Ik heb mijn defensieve taken goed ingevuld, maar offensief had ik wat meer kunnen brengen. Dat heeft te maken met vertrouwen. Voor een eerste selectie heb ik het er redelijk goed van afgebracht, maar helemaal tevreden ben ik niet: ik moet nog stappen zetten. Je voelt gewoon dat de andere jongens op een hoger niveau zitten. Dat is normaal, je kunt een Mercedes niet vergelijken met een Ferrari. Maar je kunt er wel alles aan doen om naar die Ferrari toe te werken.»

HUMO Je zag een pak bekende gezichten terug uit je tijd bij K.R.C Genk.

Limbombe «Ik moest mijn weg als nieuwkomer niet al te hard zoeken. Met Divock Origi, Yannick Carrasco, Thibaut Courtois en Kevin De Bruyne zat ik samen op school in Genk. Vooral met Yannick was er meteen weer die klik. Stel dat we elkaar pas over een jaar terugzien, zal dat nog altijd zo zijn. Jordan en Romelu Lukaku kende ik ook: bij de jeugd was Jordan altijd mijn rechtstreekse tegenstander, en onze ouders kennen elkaar van aan de zijlijn. Zij zijn Congolezen, wij ook: dat schept een band. Ook met Michy Batshuayi was het altijd leuk als we tegen elkaar speelden.»

HUMO Zij waren allemaal eerder dan jij Rode Duivel.