'Cristiano Ronaldo, de speler die altijd en overal wordt uitgefloten, heeft zijn bestemming bereikt: de adoratie van de vijand'

De omhaal van Cristiano Ronaldo tegen Juventus werd gevierd als het mooiste dat de voetbalsport ooit heeft voortgebracht. Ver van de blauwe planeet, op Mars en in zwarte gaten zou Ronaldo voetballen. Lichtjaren verwijderde sterren en manen zijn de natuurlijke habitat van deze uitzonderlijke speler.

In de Europese kranten werd de vraag gesteld: ‘Waar was jij toen Ronaldo zijn kunstwerk voltooide?’ In bed. Keek naar de televisie. Gaf een schreeuw. Mevrouw naast me las Griet Op de Beeck.