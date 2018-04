Wanneer Jonathan Wilson niet in zijn befaamde studio in Los Angeles zit om platen van Conor Oberst, Karen Elson of Father John Misty te producen, staat hij naast Roger Waters tijdens zijn stadiontournee, en neemt hij de rol van David Gilmour op zich. Het hoeft dus niet te verbazen dat het vijf jaar heeft geduurd voor de psychedelische folkplaten ‘Gentle Spirit’ (2011) en ‘Fanfare’ (2013) een opvolger kregen.

Jonathan Wilson «Ik heb het inderdaad druk gehad, maar er was meer aan de hand. Ik was teleurgesteld na de vorige tournee. Ik had anderhalf jaar over de hele wereld gespeeld en daar had ik niets aan overgehouden. Integendeel, ik stond 100.000 dollar in het fucking rood. Vrienden spreken me dan aan: ‘Wat een lovende recensie in Rolling Stone Magazine, het gaat zo goed met jou!’ Maar met een positieve review betaal ik mijn rekeningen niet. Mijn muziek moet bij een groter publiek aanslaan, anders dient dit soloproject alleen om mijn ego te strelen.

»Met deze plaat is het erop of eronder. Ik heb anderhalf jaar in de studio gezwoegd om van ‘Rare Birds’ zo’n geweldige plaat te maken. Ik wil tonen dat ik méér ben dan een hippie die muziek maakt in de traditie van Crosby, Stills & Nash. Ik heb er mijn hart in gestoken.»

HUMO David Crosby, Graham Nash en Jackson Browne zongen op ‘Fanfare’. De gasten op ‘Rare Birds’ zijn op z’n minst dertig jaar jonger: Lana Del Rey en Father John Misty.

Wilson «Het was surreëel om met mijn helden samen te werken. Maar er werd meer over mijn gastartiesten geschreven dan over mijn muziek. Mijn vader vond het natuurlijk cool, maar jonge mensen geven daar geen bal om.

»Ik heb er nu voor gekozen om met artiesten te werken die al in mijn leven zijn. Lana komt al sinds 2012 naar mijn studio, en Joshua Tillman (Father John Misty, red.) is mijn beste vriend. Het klikt tussen ons: we vinden de muziekbusiness allebei lachwekkend, we houden van Leonard Cohen en Randy Newman, en we zijn elkaars grootste fan. Joshua heeft mij geholpen om ‘Rare Birds’ te maken en ik heb hem bijgestaan bij de productie van ‘Pure Comedy’. Ik ben heel trots dat die een Grammy heeft gewonnen.»