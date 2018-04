Als ik vraag hoe het leven als geheelonthouder hem bevalt, moet de 74-jarige Rolling Stone even lachen. ‘Het is een nieuwe ervaring, dat is het minste wat je kunt zeggen.’ Richards rookt wel nog steeds als een ketter en als hij praat, lijkt het alsof zijn stembanden bedekt zijn met dikke lagen stof. Maar hij houdt vol dat sigaretten en koffie de enige zondes zijn waar hij zich nog aan overgeeft. Hij kijkt ook neer op de pijnstillers en andere pillen, zoals Xanax en Percocet, die zo populair zijn bij de jonge generatie.

Keith Richards «Drugs zijn vandaag erg saai. En ik kan vergelijken, want ik heb alles geprobeerd (lacht).»

Richards lacht vol en aanstekelijk, en zijn lach zorgt ervoor dat veel van wat hij zegt extra ondeugend wordt. Hij is altijd al de meest onderhoudende gesprekspartner van The Rolling Stones geweest, brutaal eerlijk en rad van tong. Als ik vraag naar de vele generatiegenoten die recent hun pensioen hebben aangekondigd, reageert hij bondig met: ‘Meer plaats voor ons!’ Ook de aankondiging van Elton John dat hij een afscheidstournee van drie jaar lang begint, vindt Richards vooral een bron van vermaak. Sir Elton en hij zijn immers al lang verwikkeld in een vete, sinds Elton hem heeft omschreven als een ‘klootzak’ die eruitziet als ‘een aap met artritis’. Als ik hem daarnaar vraag, blijkt hij echter in een vergevingsgezinde stemming.