'Ik richtte net boven de schouder van de vrouw en haalde twee keer de trekker over. Bin Ladens hoofd spleet open en hij zakte in elkaar'

Nu we wisten dat we ons in Pakistan bevonden, beseften we ook dat we elk moment neergeschoten konden worden. Er schoten allerlei dingen door ons hoofd: hoe zou het voelen als de helikopter waarin je zit wordt opgeblazen? Ben je dan op slag dood of stort het toestel eerst neer en komt er dan iets op je terecht waardoor je hoofd wordt afgehakt? Je bent alleen maar met dit soort vreemde, warrige gedachten bezig. Ik probeerde ergens anders aan te denken door om me heen te kijken en alles te observeren. We zaten op een soort kampeerstoeltjes, van het type dat je kunt opvouwen tot een klein statief en dat bij Walgreens waarschijnlijk voor 9,99 dollar te koop is. Ik zat met mijn gezicht in de vliegrichting. Cairo, de hond, en Cheese, zijn geleider, zaten pal links van me. Cairo maakte een volmaakt ontspannen indruk, als een gezinshond die op weg naar een kampeerpartijtje op de voorbank van een pick-up zit. Jammer dat hij zijn kop niet uit het raampje kon steken. Sommige jongens sliepen, en dat maakte nogal wat indruk op me. Ik zou nu onder geen enkele omstandigheid kunnen slapen. We moesten op weg naar de compound nog anderhalf uur vliegen.

Om te voorkomen dat mijn gedachten zouden afdwalen naar een plek waar ik helemaal niet wilde zijn, begon ik te tellen. Dat had ik als scherpschutter geleerd. Tellen houd je kalm en zorgt ervoor dat je hersenen bezig blijven, maar dan wel op een passieve manier. Ik telde van nul tot duizend en vervolgens van duizend tot nul, van nul weer tot duizend en daarna nog een keertje van duizend tot nul. Ik moet dat tientallen keren hebben gedaan voor we ongeveer tachtig minuten na het opstijgen een scherpe bocht naar het zuiden maakten. We waren aan het aanvliegen van het doelwit begonnen, en terwijl ik aan het tellen was, herhaalde ik tussen twee willekeurige getallen in: ‘De vrijheid zelf werd vanochtend aangevallen door een anonieme lafaard, en de vrijheid zal dan ook verdedigd worden.’ Dat was de eerste regel van de toespraak die president George W. Bush op de ochtend van 9/11 tot het Amerikaanse volk richtte. Ik heb geen idee waar het vandaan kwam, of hoe het kwam dat ik me die tekst nog letterlijk herinnerde, maar het begon vanzelf en ik bleef het maar herhalen. Boven het kloppende geluid van de rotorbladen uit kon ik de stem van president Bush bijna horen, en ik dacht: allemachtig, nu gaat het gebeuren. Ik doe aan deze missie mee en we gaan die klootzak over de kling jagen.

We maakten nog een flauwe bocht naar rechts, waarna de deur van de helikopter openging. We hadden nog twee minuten te gaan en keken naar een stad – een stad die geen flauw idee had dat we eraan kwamen. We vlogen laag over een golfbaan en het leek wel of we die zo konden aanraken, terwijl ik dacht: wat vreemd. In Afghanistan waren er in ieder geval geen golfbanen. Maar die aanblik maakte wel het een en ander duidelijk – we vielen een land binnen waar golfbanen waren. Dit was geen oefening. De compound kwam in zicht en zag er nagenoeg hetzelfde uit als het bouwsel waarmee we hadden geoefend. Het was in duisternis gehuld, alsof de stroom was uitgevallen, en ik had heel even het idee dat dat misschien wel door onze jongens van de CIA was geregeld.