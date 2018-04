'Het zal gaan zoals met roken: over tien jaar zullen we ons afvragen waarom een verbod op schadelijke plastics zo lang op zich heeft laten wachten'

Professor Greet Schoeters: ‘Zwangere vrouwen: let op met parfums en cosmetica’

Het Franse weekblad L’Obs deed enkele jaren geleden een interessant experiment. Het liet haarstalen van 63 kinderen tussen 0 en 12 jaar in een labo onderzoeken om te zien welke chemische stoffen erin terug te vinden waren. De resultaten waren shockerend. Bij alle kinderen, of ze nu in het centrum van Parijs woonden of in een groene voorstad, werden chemische stoffen in het haar aangetroffen. Van de 69 stoffen waarop werd getest, werden er gemiddeld 20 in de stalen gevonden. Het ging vooral om pesticiden waarvan sommige al jaren verboden waren. Eén van de stoffen die werd aangetroffen, was een organische verbinding die onder andere in Agent Orange zat, het beruchte ontbladeringsmiddel dat door het Amerikaanse leger in de Vietnamoorlog werd gebruikt en daar een halve eeuw later nog altijd voor grote gezondheidsproblemen zorgt.

Of het bij ons enkele jaren later beter is gesteld, leggen we voor aan Greet Schoeters, hoogleraar milieu en gezondheid aan de Universiteit Antwerpen. Professor Schoeters is coördinator van het monitoringsprogramma dat in 2002 na een aantal voedselschandalen – herinner u de dioxine-crisis – door de Vlaamse overheid werd opgestart. De bedoeling van het programma is de blootstelling van de bevolking aan chemische stoffen in kaart te brengen en de overheid aanbevelingen te doen.

Greet Schoeters «We meten bij drie leeftijdsgroepen – moeders met pasgeboren kinderen, jongeren en volwassenen – de aanwezigheid van een vijftigtal schadelijke stoffen in urine, bloed, haarstalen en moedermelk. Er zijn ongeveer 150.000 chemische stoffen geregistreerd, dus we moeten een keuze maken en controleren op stoffen waarvan we weten dat ze kankerverwekkend of toxisch zijn. In het begin keken we vooral naar zware metalen als lood, cadmium en arsenicum. Daarna richtten we ons op moeilijk afbreekbare stoffen als dioxines en pcb’s. Omdat we daar inmiddels een vrij goed beeld van hebben, concentreren we ons tegenwoordig op nieuwere stoffen zoals vlamvertragers, weekmakers en bepaalde pesticiden.»

HUMO Vinden jullie van die stoffen ook iets terug?

Schoeters «De stoffen op onze lijst treffen we meestal bij iedereen aan. Al is dat geen reden tot paniek. Doordat de technieken steeds beter worden, kunnen we steeds lagere concentraties meten. De vraag is of het ook om gevaarlijke concentraties gaat.»

HUMO En wat is het antwoord?