Ik zag de aflevering ‘Finita la Comedia’, waarin Ronny Tersago, gespeeld door Luk Wyns, enkele uren vóór de première van een nieuw clownsspektakel zijn nare droom vertelt, waarin er zo goed als geen publiek voor die eerste vertoning was komen opdagen. ‘Alleen de Jos zat in ’t midden van de zaal,’ klonk het, ‘hij keek heel kwaad. En hij was dood.’ De Jos is gangsterbaas Jos den Dief, gespeeld door Frank Aendenboom. ’s Ochtends op paaszaterdag meldde het radionieuws dat de acteur Frank Aendenboom ’s nachts in zijn slaap was overleden. Hij was 76.

Frank Aendenboom is een onaantastbare held uit mijn kinderjaren. Hij speelde Johan in de jeugdserie ‘Johan en de Alverman’, puur geluk op woensdagmiddag, in het kleurrijkste zwart-wit denkbaar. Als er niets was om naar uit te kijken, was er altijd nog ‘Johan en de Alverman’ in die dagen.

In de jaren dat hij voortreffelijk het personage Rik neerzette in ‘Lili en Marleen’, een goedvolkse serie, heb ik hem een keer of drie geïnterviewd. De nieuwste theatervormen vond hij knudde met een rietje, en van zijn geloof in de traditionele toneelkunst zou geen nieuwlichter hem ooit afbrengen. A classically trained actor is something to be: die prachtige kop, die stem uit de duizend, die melancholieke donkerte die soms naar gevaar zweemde. Die stijl.