Wouter Laumans: 'Bart De Wever zou beter intensief samenwerken met Nederland'

HUMO Bart De Wever had het over ‘een erfschuld’.

WOUTER LAUMANS (auteur van het boek ‘Mocro Maffia’, over de cocaïnehandel in Nederland) «Tja, als je met Belgisch-conservatieve ogen naar het Nederlandse drugsbeleid kijkt, kun je dat vreemd vinden. Maar de drugshandel volgt een simpele bedrijfslogica. Als je drugs wilt invoeren, doe je dat via de plek waar de minste weerstand bestaat. En het is nu eenmaal verdomd gemakkelijk om in Antwerpen drugs uit containers te halen: de haven is er zo lek als een vergiet. Dat weet Bart De Wever ook, maar als burgemeester heeft hij er niets te zeggen, daar zwaait de federale politie de plak.»

HUMO De douane geeft toe dat amper 1 procent van alle containers in Antwerpen gecontroleerd wordt.

LAUMANS «Ik ben in de Antwerpse haven research gaan doen voor mijn boek: in sommige terminals hoef je maar over een sloot te springen om bij de containers te raken. De Antwerpse haven woekert ook in alle richtingen. Heel anders dan de haven van Rotterdam, die aangelegd is als een trechter. Daar hoef je maar één toegangsweg te bewaken. Antwerpen is een wirwar van weggetjes.»

HUMO Wordt er via de Nederlandse havens dan zoveel minder gesmokkeld?

LAUMANS «Ook in Rotterdam worden gigantische partijen drugs onderschept. Er valt veel geld te verdienen met cocaïne, en zolang dat zo blijft, zullen mensen bereid zijn om aan die handel mee te werken. In Nederland is door het gedoogbeleid een schaduweconomie ontstaan, daar heeft De Wever een punt. Maar om nu over een erfschuld te spreken: dat is retoriek. Veel van de cocaïne die via Antwerpen naar Nederland wordt verscheept, is voor Engeland bestemd. Moeten we dan ook de Engelsen met de vinger wijzen?»

HUMO De Wever heeft van de war on drugs een speerpunt van zijn beleid gemaakt. Als drugstrafikanten dan met handgranaten gaan gooien, moet hij íémand met de vinger kunnen wijzen.

LAUMANS «Ik kan me voorstellen dat hij de straathandelaars probeert aan te pakken. Maar dat is alsof je een vinger in een gaatje in de dijk steekt, terwijl die dijk een kilometer verderop is doorgebroken. Als je dit probleem echt wilt aanpakken, moet je intensief samenwerken en in Antwerpen onderzoek doen naar de Nederlandse criminelen die zich daar ophouden. Want één ding staat vast: Belgische en Nederlandse criminelen werken uitstekend samen. De politie zou nog beter moeten samenwerken.»

HUMO Uw boek draagt de expliciete titel ‘Mocro Maffia’. Hoe komt het dat de handel in cocaïne voor een groot deel in handen is van families met een Marokkaanse achtergrond?

LAUMANS «Die titel dekt de lading niet helemaal, want er zijn ook Antillianen en Nederlanders bij betrokken. Van oudsher zijn mensen uit de lagere sociale klassen ruim vertegenwoordigd in de misdaadstatistieken. Vroeger waren dat mensen uit de Jordaan, zoals Willem Holleeder. Nu zijn het vooral Marokkaanse mensen. In Amsterdam maakt men zich nu ook zorgen over de opkomst van de Albanezen: het is een soort carrousel die eeuwig in beweging is, het is zeker geen etnische of culturele aangelegenheid. Filip Dewinter heeft me eens aangesproken over de ‘gangster-islam’: met die term heb ik helemaal niets.»