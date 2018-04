O, ik ben blij voor de bruid. Echt wel. Ze gaat morgen een zere keel hebben van het vele praten, maar ze lijkt gelukkig. Ik begrijp het. Ontkerkelijkt als we zijn, willen we onze liefde toch in het openbaar vieren. Wat je voor de ogen van de gemeenschap bestendigt, sla je minder makkelijk kapot – niemand wil voor niets te veel betaald hebben aan een cateraar, niemand wil zo’n nederlaag aan de verre vrienden en goede collega’s moeten uitleggen. Het is gewoon dat ik me zo verveel. De akoestiek doet geïnteresseerde vragen naar het plafond opstijgen, nog voor ze een tafelgenoot bereiken.

Iedereen is in koppelformatie gekomen. De helft van mijn formatie heb ik een uur geleden al uit de klamme zaal bevrijd, de stadsnacht in met hem. Ik zag hoe de verplicht vrolijke onbekenden hem tot wanhoop dreven. Geen van de onbekende aanwezigen weet mijn aandacht lang te vangen. En er wordt geen sterkedrank geserveerd. Ik zal mezelf in een roes moeten dansen om de nacht door te komen. Ik zie mijn goede vrienden hetzelfde doen, met de moed der wanhoop.

Plots: een te fel verlichte nachtwinkel, de rekken tot aan het plafond gevuld met vettige en zoete viezigheid. We kopen wodka, de uitbater kijkt naar ons alsof we uit een andere wereld komen. Het gaat al veel beter met de verveling. We schurken tegen elkaars zweet. Alles plakt, ik moet bijkomen, lucht vangen bij de deur. Een onbekende – niet zoals de anderen in blauw pak met bruine schoenen, maar helemaal in het zwart – vangt mijn aandacht. De Turkse beheerder van deze bleke zaal voor bleke mensen in een gekleurde buurt. We praten over de boeken die we lazen als kind – ‘Koning van Katoren’, zegt hij. Hij amuseert me met verhalen over ontspoorde feesten, huilende bruidegoms, kotsende moeders. ‘Het is een verademing om met je praten,’ zeg ik. ‘Je bent een gevaarlijke vrouw,’ zegt hij, en hij stapt weg.