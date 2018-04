'De geur van traangas heeft een maand lang in mijn kleren gehangen'

HUMO Jullie waren beroepsfotografen. Hadden jullie sympathie voor de studenten?

Bruno Barbey «Ik sympathiseerde zeker met de studenten. Ik was net 27, het was mijn generatie. Ik begreep dat ze protesteerden tegen die autoritaire maatschappij die geen inspraak duldde.»

Serge Hambourg «Ik was 32, tien jaar ouder dan de meeste studenten, en toch zat ik helemaal op hun lijn. Ik ben eerder links en ik had niks met president Charles de Gaulle en premier Georges Pompidou.»

Barbey «Ik was voordien ook al erg begaan met de oorlog in Vietnam. De anti-Vietnamprotesten zijn de katalysator geweest voor die hele emancipatiebeweging.»

Hambourg «Mei ’68 is in feite op 22 maart begonnen, op de campus van Nanterre. Daar hadden studenten een gebouw bezet om de vrijlating te eisen van zes kameraden die in de cel waren gevlogen na een Vietnambetoging. Ik was in die buurt voor een reportage over de bewoners van de armoedige bidonvilles. Ik hoorde rumoer op de campus, en zo kwam ik – heel toevallig – op die bezetting terecht, waaraan ook Daniel Cohn-Bendit deelnam. Ik was daar de enige fotograaf.