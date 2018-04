Deense blonde wordt Duitse goth: Trine Dyrholm speelt Nico

'Het is heel moeilijk om een klein beetje vals te zingen'

Als actrice heeft Trine Dyrholm er sinds Thomas Vinterbergs Dogma 95-drama ‘Festen’ al een rijkgevuld parcours op zitten. In Susanne Biers ‘Love Is All You Need’ mocht ze staan zwijmelen naast Pierce Brosnan en in het Deense drama ‘Daisy Diamond’ nam ze Noomi Rapace met een voorbinddildo te grazen. Als íémand precies het juiste evenwicht tussen ruw en teder kon vinden om Nico, née Christa Päffgen, te vertolken, dan was het zeker de 45-jarige actrice die in de tv-serie ‘The Legacy’ recent nog een excentrieke kunstenares speelde. Dat was ooit anders. Toen Nico in 1988 op Ibiza van haar fiets viel en daarbij het leven liet, stond de toen 15-jarige Dyrholm nog vrolijk rond te hopsen op Deense podia met het nationale pophitje dat ze had gescoord in de voorrondes van het Eurovisiesongfestival.