Op zoek naar de gelukkigste en ongelukkigste plaatsen ter wereld

'In België zijn we niet meer bezig met vooruitgang, maar zijn we bang om te verliezen wat we hebben'

Na twee jaar freelancewerk vanuit zijn toenmalige thuisbasis in een Braziliaanse favela kreeg Jan De Deken zin in andere lucht. De drugsbendeoorlogen, de carnavaleske staatshoofden, de reggaetonbeats en de wijdvertakte corruptie begonnen de Gentse journalist te vervelen en hij voelde de horizon lonken. Of zoals De Deken schrijft: ‘Het jeukte. Mijn belangstelling voor Latijns-Amerika was verzilt en buiten lag een wereld vol vruchtbare grond.’

JAN DE DEKEN «Het is niet dat het écht saai begon te worden, maar ik begon me af te vragen of de Braziliaanse fenomenen waarover ik schreef, ook op andere plaatsen in de wereld plaatsvonden. Bovendien droomde ik er altijd al meer van om als journalist de wereld rond te reizen dan om correspondent op een vaste plek te zijn.»

HUMO En, wordt een mens gelukkig van de wereld rond te reizen en zich onderweg aan drank en drugs te laven?

DE DEKEN (lacht) «Geen idee, want dat is niet wat ik heb gedaan.»

HUMO In het eerste hoofdstuk neem je anders meteen de hallucinogene drug ayahuasca.

DE DEKEN «Gebruikers zouden dat geen drug noemen, eerder een geneeskrachtige plant die niet verslavend is.»

HUMO In hoofdstuk twee is er iets met cocaïnepasta en…

DE DEKEN (onderbreekt) «Ja, maar dat was per ongeluk! En verder neem ik het hele boek lang niets meer.»

HUMO De alcohol vloeit toch rijkelijk?

DE DEKEN «Ach, dat is een sociaal glijmiddel. Ik ben absoluut geen zuipschuit en kan wekenlang geen druppel aanraken, maar als ik op reis ben, drink ik iets vaker. Dat heeft alles met mijn werkwijze te maken. Ik ga de straat op en probeer om met veel mensen te praten. Dan krijg je weleens een glas aangeboden. Of twee. Maar daar komen ook de mooiste verhalen van. Alcohol maakt de mensen loslippiger. Al wil ik even aanstippen dat ik hen niet dronken voer om er bekentenissen uit te krijgen.»