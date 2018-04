Paul Meyer werd veroordeeld tot tien jaar cel, zes jaar daarvan bracht hij in de gevangenis door. Ruim vier jaar geleden kwam hij vrij, sindsdien steekt hij naar eigen zeggen zelfs het zebrapad niet meer over zonder dat het licht op groen staat. Vorig jaar schreef hij een boek, ‘Bekentenissen van een meestersmokkelaar’, en er staat een tv-reeks over zijn leven op stapel. Humo sprak de 55-jarige ex-crimineel, die tegenwoordig in een bescheiden, met Ikea-meubeltjes aangekleed huurappartement in Antwerpen-Zuid woont.

Paul Meyer «Ik moet nog miljoenen euro’s aan de Belgische staat afbetalen. Dat gaat uiteraard nooit lukken, zelfs al word ik duizend jaar. Ik werk nu voor een bouwbedrijf en begeleid renovaties. Mijn werkgever betaalt me ongeveer 1.000 euro per maand, de rest van mijn loon gaat meteen naar de staat. Ik zal nooit meer iets van waarde bezitten, want de overheid neemt het me meteen af.»

'De haven van Antwerpen is zo lek als een zeef. Je kunt er uit om het even welke container een tas vol cocaïne halen'

HUMO U hebt zes jaar in de gevangenis gezeten. Hoe kijkt u daar op terug?

Meyer «Ik heb er het beste van gemaakt en heb me niet laten meeslepen door boosheid of zelfbeklag. Ik was bereid om de gevolgen te dragen van wat ik had gedaan. Ik heb 25 jaar lang gesmokkeld en ik was me altijd bewust van het risico dat ik liep om gepakt te worden, dus: geen gezeur.

»Uiteraard was de dag dat ik vrijkwam een absoluut hoogtepunt. Ik was euforisch, maar tegelijk ook bang dat ze een vergissing hadden gemaakt. Eens ik de deur uit was, moest ik nog een eind stappen naar de auto van een vriend die me stond op te wachten. Ik dacht de hele tijd dat ik achter me iemand hoorde roepen: ‘Meyer! Terugkomen!’ Ik ben echt sneller gaan lopen. Pas toen ik die avond op een feestje was dat vrienden hadden georganiseerd, besefte ik dat ik echt weer vrij was.»

HUMO Heeft de gevangenis u veranderd?

Meyer «Ik ben er tot inzicht gekomen. Maar ze hadden me niet vroeger moeten laten gaan, want dan was ik vast en zeker opnieuw begonnen – en zonder dezelfde fouten te maken die tot mijn arrestatie hebben geleid. Ik heb in de gevangenis mijn dossier kunnen inkijken, en kunnen zien hoe de speurders mij te pakken hebben gekregen. Ik ken nu al hun geheimen en onderzoeksmethoden. Ik weet nu hoe je kunt smokkelen zonder tegen de lamp te lopen.»

HUMO Ik zie lichtjes fonkelen in uw ogen. Bent u zeker dat u uw les hebt geleerd?