'Stalin voerde zijn ministers dronken en liet ze met elkaar dansen. Die mannen durfden niet te weigeren'

De in Glasgow geboren Armando Iannucci is geobsedeerd door de bizarre mechanismen van de macht. In de geweldige comedyreeks ‘The Thick of It’ stak hij de draak met Engelse politici, hun spindoctors en de ranzige rol van de media. In de spitse HBO-reeks ‘Veep’, eveneens door hem bedacht, raakt een vrouwelijke vice-president verstrikt in de politieke spelletjes van het Witte Huis. En deze keer richt hij zijn satirische pijlen op Vadertje Stalin, en op de bitse machtsstrijd die na diens dood in het Kremlin losbarst. En laat het aan Iannucci om in één van ’s werelds wreedste dictators komisch potentieel te zien: zo horen we Stalin onder meer praten met een moddervet Cockney-accent. In Rusland konden ze er niet mee lachen: Poetin liet ‘The Death of Stalin’ prompt verbieden.

Uit de film blijkt dat de terreur van Stalin soms absurde vormen aannam. Na een uitvoering van Mozarts 23ste pianoconcerto in Moskou belt Stalin naar het concertgebouw. Of hij een bandopname van het concert kan krijgen? Dolle paniek breekt uit: de geluidstechnicus is vergeten om het concert op te nemen. Waarna het orkest én het publiek in allerijl opnieuw plaatsneemt in de zaal, zodat het concert opnieuw kan worden uitgevoerd.

HUMO Is dat echt gebeurd?

Armando Iannucci «Jawel – en de realiteit is zelfs nog hilarischer. Nadat de directie van het concertgebouw had beslist om het concerto van Mozart opnieuw uit te voeren, diende men in het holst van de nacht op zoek te gaan naar een nieuwe dirigent. De eerste dirigent die ze uit zijn bed belden, viel van pure schrik in zwijm. De tweede dronk zich prompt lazarus. Pas de derde dirigent die ze optrommelden, bleek in staat om het orkest te leiden. In de film heb ik het op één dirigent gehouden, omdat ik bang was dat de scène anders niet geloofwaardig zou zijn (lacht).