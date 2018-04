'Een jaar eerder deed ik nog radslagen in het park, nu zat ik op hotel met een naakte man die op handen en voeten achter me aankroop'

Jana is zestien. Ze is mooi: lang bruin haar, een slank en lenig lijf, een frêle gezichtje met een onschuldige beugellach. Maar dat lijkt alleen maar zo, zegt ze: ‘Ik heb al te veel van het leven gezien.’

Jana «Op school ben ik een gewoon schoolmeisje. Zeven uurtjes per dag gedraag ik me zoals mijn klasgenootjes. Ik doe zoals zij, praat over mode, haal kattenkwaad uit, lach om dezelfde grapjes. Maar na de schooluren word ik iemand anders. Ik kom thuis, vrienden bellen me, we spreken ergens af, en dan begint het echte leven. We gaan chillen, luisteren naar muziek, roken weed, lachen veel. Af en toe zie ik een klant en verdien ik op een uurtje 120 tot 150 euro. Als ik het hotel binnenstap, is het net alsof ik plots iemand anders word. Ik gebruik ook een andere naam, Aaricia. Als ik wegga, laat ik Aaricia achter in de hotelkamer. En dan bel ik al mijn vrienden op: ‘Kom, we gaan iets leuks doen, ik betaal!’»

Ze zingt haar eigen liedjes, volgt een kantooropleiding, droomt ervan om zangeres te worden. Opgemaakt ziet ze eruit als een jonge Beyoncé. Dat was ook waar haar eerste klant op kickte, toen hij haar contacteerde via Instagram.

Jana «Hij vond me mooi, schreef hij. Hij was op zoek naar een meisje dat hem kon verwennen.»

HUMO Zomaar? Met de deur in huis?

Jana «Hij wond er weinig doekjes om, ja. Ik was verrast, want ik was helemaal niet op zoek naar mannen, maar ik was ook een beetje gevleid. Hij wilde me ontmoeten. Een jaar eerder was ik daar nooit op ingegaan. Maar in die periode had ik het heel moeilijk. Ik voelde me thuis niet zo goed en had vaak ruzie met mijn moeder. Op school voelde ik me vaak alleen. Een oudere vriendin zat in de escort, dus wist ik wel ongeveer hoe die dingen gingen.

»Na lang twijfelen stemde ik toe om hem te ontmoeten. Maar naar dat eerste afspraakje ben ik niet gegaan, ik vertrouwde het niet. Hij sprak me opnieuw aan op Instagram. Of ik het nog eens wilde proberen? Ook naar de tweede afspraak durfde ik niet te gaan. De derde keer ging ik wel. Onderweg gierden de zenuwen door mijn lijf. Ik was bang en vond het tegelijk spannend. Op zijn profielfoto op Instagram leek hij een jaar of 25. In het echt was hij veel ouder, een eind in de dertig.

»We hadden afgesproken voor het Centraal Station in Antwerpen. Een man stapte op me af. ‘Ben jij Jana?’ Op een bankje bij de ingang van de zoo vertelde hij dat hij in een ziekenhuis werkte. In zijn vrije tijd betaalde hij meisjes om hun slaafje te zijn. Ik vond het zo raar! Zijn vorige meisje was gestopt omdat ze een vriendje had. Hij vroeg hoe oud ik was. ‘Zeventien,’ loog ik, en dat ik al ervaring had. Hij vroeg of ik spelletjes met hem wilde doen. Ik speelde het cool: ‘Wacht maar tot we nog eens afspreken, dan zien we wel.’ Dat was het eerste gesprek.