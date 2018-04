De gênante hoorzittingen in Washington, de naweeën van het dataschandaal, de ‘Delete Facebook!’-tegenreactie: Mark Zuckerberg was de afgelopen weken niet weg te slaan uit de actualiteit. Toch zijn we amper iets wijzer geworden over wie Zuckerberg echt is – volgens sommigen een robot, volgens anderen een mysterie – noch over de werking van zijn bedrijf. Wat gaat er in de man om? Hoe onwrikbaar is zijn klauw rond de nek van de Facebookgebruiker – ja, ook die van ú daar? En hoe leuk is het om zo’n 70 à 80 miljard dollar waard te zijn? Kniel neer, Zuck, voor uw 7 hoofdzonden!