5 redenen waarom de Avengers moeten sterven

'Dood doet leven'

1 EINDE VAN EEN TIJDPERK

Zelfs de meest optimistische fans zullen zich moeten neerleggen bij het onvermijdelijke: in ‘Avengers: Infinity War’ gaan enkele vertrouwde gezichten een wisse dood tegemoet. Het bewijs: de negentiende episode uit het Marvel Cinematic Universe (MCU) is gebaseerd op de grimmige, uit 1991 daterende comic book-reeks ‘The Infinity Gauntlet’, waarin diverse superhelden in de strijd tegen Thanos op meestal gruwelijke manier aan hun einde komen. Tweede aanwijzing: Joe en Anthony Russo, de regisseurs, hebben de fans in een open brief uitdrukkelijk opgeroepen om de komende weken geen spoilers weg te geven. Wat de Russo’s eigenlijk willen zeggen: er gaan doden vallen, maar gelieve niet te verraden wie. Want dat is nu natuurlijk dé vraag: wie van de iconische superhelden gaat in ‘Infinity War’ de bocht om? De meeste bookmakers zetten hun geld op Iron Man (Robert Downey Jr.): alleen al de dramatische manier waarop de ijzeren held op de affiche boven de andere Avengers uittorent, zou erop kunnen wijzen dat zijn lot beschoren is. Maar ook Captain America (Chris Evans) zou weleens dood vlees kunnen zijn: die sombere baard waarmee hij in de trailer rondloopt, belooft in ieder geval niks goeds. Loki van zijn kant (Tom Hiddleston), wat ons betreft de coolste booswicht uit het MCU-universum, mag nu al tussen zes planken gaan liggen. Hij is namelijk in het bezit van iets dat Thanos erg graag wil: de Tesseract. En de kans dat Loki een rechtstreeks duel met een ontketende Thanos zal overleven, is gewoonweg nihil.

Maar wacht: waarom moeten sommige Avengers eigenlijk dood? Wel, de hoofdreden is dat een belangrijk hoofdstuk in het Avengers-verhaal (voor de kenners: Fase 3 in het MCU) stilaan op z’n einde loopt. De oude garde (Iron Man, Captain America, Hawkeye) mag met pensioen, nieuwe superhelden (Black Panther, Doctor Strange, de jonge Spider-Man) staan te trappelen om de fakkel over te nemen. ‘De komende jaren zullen we verrassende richtingen inslaan,’ zo heeft Kevin Feige, het creatieve brein achter de Marvel-films, laten weten. Anders gezegd: om de franchise fris en vitaal te houden, dringt een aflossing van de wacht zich op. Het gigantische succes van ‘Black Panther’ bewijst trouwens dat het MCU ook zonder Captain America en Iron Man meer dan levensvatbaar is.