Record Store Day is de dag van de speciale uitgaven en één van de vinylplaten die op 21 april verschijnen, heeft een Humo-verleden: ‘30 Years Live’ van Skyblasters , een live-cd waarmee de reggaeband uit Gent haar 30ste verjaardag viert. Het debuut van Skyblasters – ook een liveplaat – verscheen in 1987, en in de rangen van de twaalfkoppige groep zat toen nog wijlen Humo-icoon Patrick De Witte als drummer, naast onder meer zanger Edward Buadee en toaster Prince Far Out .

Skyblasters treedt op Record Store Day op in de platenwinkel Vynilla, Sint-Kwintensberg, Gent

'30 jaar Skyblasters: 'We kunnen niet stoppen, (pdw) had dat nooit gewild''

HUMO Stichtend lid (pdw) is vijf jaar geleden overleden. Hebben jullie toen getwijfeld om met Skyblasters door te gaan?

Prince Far Out «Zeker, zijn dood kwam hard aan. Maar Patrick zou niet gewild hebben dat we ermee ophielden. Zijn vrouw heeft ons ook aangemoedigd om Skyblasters in leven te houden, net ter ere van (pdw). Maar natuurlijk missen we hem. Hij was ontzettend getalenteerd en kende duizend-en-één geweldige oneliners. Vijf minuten met Patrick en iedereen zat te lachen. Hij is niet te vervangen.»

HUMO Zie je Skyblasters nog lang doorgaan?

Prince Far Out «Zolang we niet met z’n allen in een rolstoel op het podium staan, blijven we doorgaan (lacht). Spelen houdt je jong. Twee weken geleden traden we op in Leuven en daar stonden drie generaties in het publiek: de mensen die ons al van het begin af volgen, hun kinderen én hun kleinkinderen. Als je die allemaal kunt laten swingen, dan zit het goed.»

.