We spreken af in Leuven, maar in de statige Faculty Club is er weinig dat herinnert aan de woelige dagen waarop ‘Walen buiten’ werd gescandeerd.

Mark Eyskens «Ik was een jonge prof aan de faculteit Economie, en liep met een Nederlandse collega langs de zoveelste manifestatie waar ‘Walen buiten’ werd gescandeerd. ‘Wat verschrikkelijk,’ zei mijn collega. Ik vroeg hem of hij de slogan misschien te onverdraagzaam vond. ‘Nee,’ zei hij, ‘maar het is wel een enorm gallicisme, een letterlijke vertaling van les Wallons dehors. Eigenlijk moet het ‘Walen eruit’ zijn. Ze pleiten voor het Nederlands met een door het Frans misvormde mond.’ (algemene hilariteit)»

Willy Claes «Er zat wel een reukje aan die slogan, natuurlijk. We waren nog maar één generatie voorbij ‘Juden Raus.’»

Herman De Croo «‘Waalse ratten, rol uw matten’ was ook een redelijk straffe.»

Claes «Te midden van al dat tumult draaide het in de politiek toch vooral rond de val van de regering-Vanden Boeynants...»

Eyskens «…na een interpellatie van CVP’er Jan Verroken over de splitsing van de Leuvense universiteit, die zelf heel verbaasd was dat hij de regering had doen vallen. Toen heeft men mijn vader gevraagd om de regering nog eens te leiden, want VDB wilde even niet meer.»

Claes «Binnen de BSP hield men toen wat afstand van de studenten: de vrees zat erin dat het een anarchistische, door de communisten geïnfiltreerde beweging was.»

HUMO Dat is een eerste paradox van de ‘Leuven Vlaams’-beweging: tegelijk Vlaams-nationalistisch en behoorlijk links. Tot vandaag wordt de erfenis bevochten door links én rechts.

Eyskens «De discussie over de splitsing van de Leuvense universiteit was al bezig van bij het vastleggen van de taalgrens in 1963, maar werd toen op scherp gezet. En dan waren er ook nog de bisschoppen die de studenten uitdaagden met hun ondoordachte communicatie over de ‘ondeelbaarheid van de unief.’ Net in de periode waarin de autoriteit van het Vaticaan voor het eerst in vraag mocht worden gesteld.»