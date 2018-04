Zuid-Afrika werd Mexico, maandag werd zondag, en januari werd maart. Maar wie de kandidaten van ‘De mol’ als vanouds weer ziet struikelen door opdrachten met schier sadistische spelregels, het wantrouwen tegenover hun collega’s leesbaar in de ogen blikkerend, weet: aan een succesformule raak je niet. Toch heeft er zich in de aanloop naar het derde seizoen, hoewel het op het scherm uit geen enkel shot af te leiden valt, achter de schermen een ingrijpende stoelendans voorgedaan. Op jaarlijkse koffiekrans bij de makers van ‘De mol’: ‘Natuurlijk kijken wij ook naar ‘Café De mol’, we willen weten of ze het juist hebben.’