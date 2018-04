'Ik heb nu al een paar keer de dood zien intreden, en dat is wonderbaarlijk'

Goede Vrijdag in Antwerpen. Omstreeks het stervensuur van Jezus Christus schuif ik in de cafetaria van Het Paleis bij twee acteurs aan. Els Dottermans (53) is er dezer dagen vooral de tekst van ‘Mitleid’ aan het instampen, een monoloog van Milo Rau, de nieuwe artistieke leider van NTGent: 60 pagina’s waarvan ze er al 30 uit het hoofd kent. Samen met Dirk Van Dijck (66), de andere acteur aan het tafeltje, speelt ze het ouderpaar van Tristan Devriendt, de student geneeskunde die zich tegen kanker verweert in ‘Gevoel voor tumor’. Dirk Van Dijck heeft er in Het Paleis net een voorstelling van ‘Bestorm’ opzitten, zoals ‘De Storm’ van William Shakespeare heet in Joost Vandecasteeles zeer vrije bewerking voor potentieel stoute kindertjes. Over enkele uren staat er Dirk nog een tweede voorstelling van ‘Bestorm’ te wachten.

Dirk Van Dijck «’t Is zeker veertig jaar geleden dat ik nog twee voorstellingen per dag heb gespeeld. De meeste acteurs stellen zich ’s ochtends in op de voorstelling die ze ’s avonds moeten spelen: ze leven ernaartoe. Nu sta ik vóór de middag al op het toneel, met prut in de ogen. Ik dacht eerlijk gezegd dat ik dat slecht zou verdragen, maar ik blijk me op te trekken aan de ongefilterde eerlijkheid van dat jeugdige publiek. Vinden ze het niet goed, dan gaat het meteen van: ‘Boe!’»

Els Dottermans «Vind je dat interessant?»

Van Dijck «Het stimuleert me, terwijl ik vroeger misschien wel met mijn meest demonische blik de roepers in de zaal tot stilte had proberen te dwingen. Tot mijn grote opluchting heb ik dat soort reflex niet meer: hoe meer reactie, hoe liever. Zo van: ‘Komaan, breek het kot maar af!’ ’t Heeft ook wel iets met het één-tegen-allenprincipe te maken: je bent alleen, maar je staat wel op het toneel, en je hebt in tegenstelling tot je publiek ook geen entree moeten betalen.»